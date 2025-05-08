靜待晶片關稅結果 台股震盪漲逾百點

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（中央社記者曾仁凱台北8日電）美國聯準會（Fed）公布利率不變，美股收紅，由於市場觀望晶片關稅結果，台股今天開高維持紅盤震盪；至10時45分，集中市場指數上漲117.5點，至20663.99點。成交值約新台幣1291億元。

3大權值股一早皆以紅盤開出，台積電盤中最多上漲8元至936元；鴻海最多上漲1.5元至146.5元；聯發科最多上漲25元至1300元；不過在市場買盤謹慎、部分資金退場觀望下，3大權值股盤中拉回平盤附近狹幅整理。

高價股今天表現相對強勁，包括世芯-KY、祥碩、創意等千金股，盤中股價漲幅都超過3%。

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第一金投顧董事長黃詣庭分析，4月初美國宣布對等關稅，一度造成股市震撼，但當時的跳空缺口如今已大幅收斂，他認為最嚴重的負面衝擊已過，利空經過反覆測試後威力會逐漸淡化，4月初低點不容易再跌破，台股進入區間震盪。

黃詣庭提醒，相較於2023、2024年股市大好，投資人勇敢追逐本夢比，今年面對川普政策多變，市場波動加大，「今年不是追逐本夢比的一年，而是挑揀本益比的一年」，投資人要用功找出獲利良好、價值被低估的投資標的。（編輯：張良知）1140508