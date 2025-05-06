第一金證券陳致全：今年台股撲朔迷離 目標持盈保泰

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（中央社記者曾仁凱台北6日電）2024年台股頻創新高，第一金證券業績豐收，去年繳出稅後淨利新台幣11.83億元，每股純益1.82元的歷史次高佳績。展望2025年，第一金證券董事長陳致全今天表示，由於今年金融市場有極大不確定因素，台股走勢撲朔迷離，公司將採取保守因應，目標持盈保泰。

第一金證券近年持續進行體質調整，提高公司資本額及淨值，繼去年辦理3.5億元盈餘轉增資後，今年將再辦理2億元盈轉，股本將擴大到67億元，短期希望將淨值提高到100億元以上，以增加各項業務發展空間，擴大公司營運規模。

第一金證券總經理李美芳今天指出，在通路業務發展上，建立多元數位獲客管道、擴大客群基礎、優化數位營業流程、提升作業效率，包括透過第一銀行引流，帶進更多全新客戶。

因應券商數位轉型，第一金證券未來也會將數位、實體通路進行整合，去年已建立線上開戶客戶作業集中化，並計劃建立數位行銷自動化系統，以強化數位通路的力量，同時實體通路功能也會因應需求作調整，希望虛實通路能夠分進合擊，擴大通路業務競爭力。

展望今年證券市場，美國總統川普的政策變化球，為市場帶來極大不確定性。第一金證券旗下第一金投顧近期發布高層人事變動，延攬前康和投顧總經理黃詣庭擔任董事長，黃詣庭昨天才剛上任，今天首度在媒體前公開亮相。

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觀察今年台股走勢，黃詣庭分析，近期台灣、美國公布的經濟數據表現都不差，宏觀經濟穩中增長，雖然4月初美國宣布對等關稅，造成股市震撼，但他認為，最嚴重的負面衝擊已過，利空經過反覆測試，威力逐漸淡化，4月初的低點不容易再跌破，台股進入區間震盪。

不過黃詣庭提醒，相較於2023、2024年台股大好，投資人勇敢追逐本夢比，今年面對川普政策變化，市場波動加大，「今年不是追逐本夢比的一年，而是挑揀本益比的一年」，投資人要想辦法找出獲利良好、價值被低估的投資標的。（編輯：林家嫻）1140506