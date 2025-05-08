立委民團提離婚法制改革 支持弱勢母親經濟自主

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（中央社記者林敬殷台北8日電）民進黨立委范雲今天與民間團體召開記者會，針對行政院今年2月通過民法親屬編修法草案，提出3項呼籲，包括各職業類別退休金的離婚剩餘財產分配範圍應相同、贍養費法律性質應轉變，及裁判離婚事由應維持現行條文等離婚法制改革。

民進黨立委范雲、婦女新知基金會、台灣婦女展業協會、台北市晚晴婦女協會舉行「支持弱勢母親經濟自主，離婚法制大改革」記者會。

婦女新知基金會董事長洪惠芬指出，即便現在是雙薪家庭時代，還是有非常多女性因結婚、生育、照顧暫時或永久離開職場，一旦面臨離婚挑戰，有非常高的可能性面臨復職困難跟經濟安全衝擊。

洪惠芬表示，針對行政院在今年2月20日通過的民法親屬編部分條文修正草案，她們呼籲立法院在審查法院時應審慎討論補償離婚後經濟弱勢的法制設計，反映母親們在婚姻中的無償勞動，支持婦女在離婚後邁向經濟自立。

婦女新知董事陳令宜說，很遺憾這次行政院修法未就剩餘財產分配修正，呼籲應速修正民法，使各職業類別退休金的離婚剩餘財產分配範圍相同，不應只有軍公教有，其他職業沒有。其次，贍養費的法律性質應轉變，現行類似撫養費義務的延長或變形，因此，應將「生活陷於困難」要件刪除，改以「就業能力減損或就業機會減少」為要件。

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此外，有關裁判離婚事由「因故意犯罪，經判處有期徒刑逾6個月確定」，陳令宜說，行政院草案將刑度從6個月延長為2年，只會提升裁判離婚困難度，且缺乏司法統計支持，不應貿然修正，維持現行的條文。

范雲表示，現行贍養費門檻過高，實務上難以請領，高比例女性進入職場，比起年長者、家庭主婦更難達到「生活陷於困難」的門檻，2022年CEDAW第4次國家報告，國際審查委員也建議，贍養費不該以生活陷於困難作為條件。因此，她支持應改以就業能力減損或就業機會減少，這才是真正的離婚法制改革。（編輯：蘇龍麒）1140508