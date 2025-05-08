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台中二中全面男女合班破百年框架 招生不設性別比例【獨家】

2025/5/8 12:25（5/8 12:43 更新）
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台中二中實施男女分班多年，校內僅少數班級如語資班、數資班、音樂班及一類組班級為男女合班，其餘都採男女分班。圖為語資班上課情形。中央社記者趙麗妍攝 114年5月8日
台中二中實施男女分班多年，校內僅少數班級如語資班、數資班、音樂班及一類組班級為男女合班，其餘都採男女分班。圖為語資班上課情形。中央社記者趙麗妍攝 114年5月8日
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（中央社記者趙麗妍台中8日電）曾3度試辦男女合班未成的台中第二高級中等學校經溝通與對話後，將打破創校百年框架，114學年度男女招生比例不設限（現男65%與女35%），全面採合班教學。

中二中前身為台中州立第二中學，創設於日治時期大正11年（1922年），民國35年（1946年）與台灣省立第二女子中學合併，定名爲「台灣省立台中第二中學」，民國41年（1952年）停招女生，民國71年（1982年）籌設音樂實驗班，恢復招收女生，採男女分班制教學。

中二中校長歐靜瑜告訴中央社記者，目前除語文資優班、數理資優班、音樂資優班及一類組等少數班級為合班，其他都是男女分班。校內曾在民國83、93與103年討論合班可能性，未獲共識。

歐靜瑜表示，部分教師認為男生班與女生班秩序、整潔與學科表現有落差，也有教師認為合班在學習上相輔相成，而她認為學生學習與思維方式本來就有些微不同，教師引導最重要。

民國112年合班議題再次提出討論，透過問券、表單蒐集校內師長對分班、合班想法與意見後，聘引導師共同開會討論，逐漸產生共識，也邀學生、教師與家長焦點座談，發現核心問題在於男女招生比例差異。

座談中觸及合班是否讓學生戀愛比例增加，有人認為應讓孩子學習與異性相處，及以人際溝通模式處理情感，生理阻隔不會讓學生和戀愛絕緣。合班疑問陸續提出解方後獲共識，經校務會議通過，114學年度招生不設性別比例限制，編班方式改為合班。

校內部分學生覺得可惜，「沒趕上歷史改革」，但有些高三學生說，如果出現班對，同學間情緒會影響班上氣氛。此外，部分校友說，少數來自男校、女校的大學同學和異性相處時，不敢眼神接觸，溝通也有距離。

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中二中校友周忠泉表示，民國72年讀高一，校內女生班分在同棟大樓，大樓中庭有荷花池，禁止男生靠近，被教官逮到記大過。學長們勇於挑戰，場景如羅馬競技場，嘗試跨越荷花池，讓教官追到就變「烈士」，成功就成英雄。他笑說，挑戰者雖多，少有追逐真愛的人。

中二中音樂班校友學生李秋如憶起高中時期笑說，當時男女間不可說話、靠近，她擔任幹部經過走廊轉角會有人塞情書，腳踏車上常出現禮物、情書，「念書、收情書」是高中美好回憶。（編輯：李明宗）1140508

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