百年嘉女暌違14年收男生 試卷解答現girls only

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（中央社記者黃國芳嘉義市2日電）創校百年國立嘉義女子高級中學今年將招30名特殊班男學生，暌違14年再有男學生入校，日前高三物理科期末考答案出現girls only引發聯想；校方今天表示，這份試卷無疑義。

嘉女前身為台南州立嘉義高等女學校，創設於日治時期大正11年（1922年），今年免試入學將招女生455人、男生30人，特色招生入學管道除人文社會科學資優班、數理資優班，還新設「AI（人工智慧）電資實驗班」、「醫藥科技實驗班」。

有人昨天在社群網站Threads貼文，嘉女高三畢業考物理考卷配合題（9題）答案組合起來即為girls only，「這屆高三學姐畢業後嘉女就會開始招收男生了，『純女校』將會走入歷史。」

嘉女告訴中央社記者，考卷經審題教師依各方面檢視，沒什麼問題或違反任何出題原則。早期嘉女教師也有類似出題方式，如以歌曲音符為答案，學生後來才了解教師用心。

嘉女說，其實舞蹈班原本也有收男生，但目前高一到高三舞蹈班都沒收到男生，girls only用意應是讓將畢業的高三生留下紀錄。

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嘉女表示，打破性別界線，經校內相關法定會議討論決議，再經主管機關核定，將招收30名男生，目前除優化性別硬體空間，也將性別平等精神融入課程及專題，發展學生性別平等意識，為學校永續爭取更多可能。

嘉女說，大家雖對girls only各自解讀，但也是體現性別平等對話。尊重大家表達意見的權利，但更期待能在這樣的對話中打開多元視野，希望未來嘉女不再是girls only，而是talents only，有才華就有舞台，性別不再是限制。（編輯：李明宗）1140502