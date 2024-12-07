家齊高中歡慶創校百年 黃偉哲祝賀、歌手獻唱

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（中央社記者張榮祥台南7日電）國立家齊高中今天歡慶創校100週年，台南市長黃偉哲到場祝賀，荷蘭美聲歌手馬丁賀肯斯、傑出校友歌手林姍也獻唱，共同見證這間台南傳統名校歷史時刻。

黃偉哲出席活動和學生們合影，並到學生攤位打招呼，捧場學生義賣及創作品，以及表揚出席傑出校友。今年家齊高中選出3名特殊貢獻獎、25名傑出校友及5名優秀青年校友表揚，表彰校友在學術、教育、政治、服務等領域卓越貢獻。

其中包括立委陳亭妃、林宜瑾，以及知名作家蘇偉貞、文化部藝術發展司長周雅菁、台灣設計研究院副院長艾淑婷、音樂家陳沁紅、港香蘭藥廠創辦人劉秀娥、媒體人蘭萱等在社會上各領域有傑出表現，為學校的學弟妹們樹立典範。

黃偉哲指出，2024年是「台南400」重要時刻，也和家齊高中100年慶典相輝映，象徵台南歷史文化傳承創新，也邀請全校師生參加台南市政府「2025耶誕跨年系列活動」。

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校慶活動邀荷蘭美聲歌手馬丁賀肯斯（Martin Hurkens）獻唱「You raise me up」、「月亮代表我的心」祝賀家齊高中生日快樂，校方也贈送「家齊熊」致謝，讓他非常開心。傑出校友歌手林姍也演唱白沙屯媽祖繞境祈福歌曲「粉紅超跑」，展現家齊高中結合在地文化與國際視野的慶祝特色。

家齊高中創立於1924年，最初為附設台南商業補習學校的1年制女子專修科，1933年正式獨立為「台南女子技藝學校」，為全台第一所公立家政女學校。隨時代變遷歷經多次改制與更名，1972年因應台南地區女學生就讀高中入學需求，改制「台灣省立台南家齊女子高中」；2016年招收男學生，從「家齊女中」更名「家齊高中」展現學校向多元化邁進的努力。（編輯：孫承武）1131207