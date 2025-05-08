國民黨民調：近5成民眾認為司法不公

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（中央社記者劉冠廷台北8日電）國民黨今天再度公布最新民調，有48%民眾認為只針對國民黨辦案是司法不公，更有51.1%民眾認為，總統賴清德不斷使用司法對付反對者，已讓台灣民主面臨重大威脅。國民黨發言人楊智伃說，民調顯示大部分民眾，不認同民進黨司法迫害。

國民黨今天召開記者會公布最新民調，針對「賴總統上任一年便不斷使用司法對付黨內外反對者，台灣民主正面臨重大威脅」的說法，民調顯示有51.1%的民眾同意此說法。

國民黨立委陳玉珍在會中表示，近來檢調搜索國民黨地方黨部，這已經不是司法調查，而是藉由司法調查做政治偵防，嚴重傷害台灣民主，大部分民眾也感到寒蟬效應，因此多數受訪者同意，賴總統已讓台灣民主面臨重大威脅。

民調顯示，有48%民眾認為檢調針對國民黨辦案司法不公，認為檢調公正查案的有36%。國民黨台北市議員柳采葳說，顯然多數民眾認為司法檢調已成為民進黨打手，淪為民進黨的東廠。

國民黨智庫副執行長凌濤表示，民進黨秘書長林右昌定調在野黨是組織犯罪，由中選會主委李進勇配合演出，檢調再配合搜捕國民黨黨工，才是真正的組織犯罪；如果以組織犯罪防制條例定義的3人以上實施強暴、脅迫、詐術、恐嚇，檢調搜索國民黨地方黨部，符合了相關定義。

凌濤說，民進黨竟然要羅織入罪，自創組織犯罪的內容，把司法當成鬥爭工具，難怪民調顯示人民認為司法已成為鬥爭工具。

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楊智伃強調，民調結果清楚告訴大家，大部分民眾不認同民進黨司法迫害，走向獨裁與法西斯，民進黨綠共式的辦案已成組織辦案。

國民黨今天公布的民調是委託十方民調公司於5月2日至5日進行，共完成1102份有效樣本。在95%的信心水準下，抽樣誤差為正負2.95個百分點。（編輯：蘇志宗、林克倫）1140508