東沙環礁棘冠海星大爆發 學者：石珊瑚恐2年全消失

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（中央社記者吳欣紜台北8日電）東沙環礁生態系正面臨崩毀，台灣珊瑚礁學會今天指出，東沙環礁正面臨棘冠海星大爆發的衝擊，預估健康石珊瑚2年就會被啃噬完畢，籲政府應有更積極的管理策略。

除了高溫會對珊瑚造成白化威脅外，根據澳洲針對大堡礁的長期研究也顯示，颱風、棘冠海星也是珊瑚殺手之一。台灣珊瑚礁學會今天召開記者會，呼籲政府重視東沙環礁棘冠海星現況。

台灣珊瑚礁學會榮譽理事長鄭明修指出，東沙環礁的棘冠海星數量暴增，去年8月18日內政部國家公園署海管處號召潛水志工成立「東沙突擊隊」進行棘冠海星的移除工作，潛水志工共移除1萬3976隻。

鄭明修秀出最新照片指出，今年初棘冠海星已集結成長約1.6公里的區域並持續推進，志工隊3月底至4月底已經移除3萬3748隻，數量遠超出原本預估，海星所過之處，所有健康石珊瑚都被吃光，如同海底森林大火，造成難以估計的損失。

鄭明修說，1隻40公分成熟棘冠海星可在1年內釋出約3億顆卵，只要有1%幼生活存率，數量就很驚人，雖然目前潛水移除作業仍持續進行，但這已經不是單一國家公園管理處人力和物力所能面對。

他也以關島為例指出，1967年關島發生棘冠海星大爆發，其中珊瑚礁有38公里珊瑚被棘冠海星啃食，海星每個月擴展1公里，到1969年底2年半內全島活珊瑚被吃光；他預估，東沙石珊瑚可能也是2年就被啃食乾淨。

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鄭明修呼籲，台灣周邊珊瑚礁海域已陸續發現棘冠海星，包含後壁湖、潮境、綠島等，政府應正視問題，並透過教育等讓民眾瞭解珊瑚礁生態正面臨的威脅，甚至對於漁業資源都可能受到影響，若不積極處理，恐再擴散至其他周邊國家。

鄭明修也說，目前還缺潛水專業志工、潛水工作船和科研計畫等，東沙群島更有國防管制，中央應有更積極的管理策略，「這一、兩個月是黃金期」，呼籲參考澳大利亞對於棘冠海星的管理對策，建議立刻由行政院政務委員召集成立跨部會的小組應對，才有機會降低棘冠海星所造成的衝擊。（編輯：管中維）1140508

台灣珊瑚礁學會8日指出，東沙環礁正面臨棘冠海星大爆發衝擊，珊瑚正面臨嚴重的白化危機，圖為棘冠海星。（台灣珊瑚礁學會提供）中央社記者吳欣紜傳真 114年5月8日

台灣珊瑚礁學會8日指出，東沙環礁正面臨棘冠海星大爆發衝擊，圖為海保志工協助移除棘冠海星。（台灣珊瑚礁學會提供）中央社記者吳欣紜傳真 114年5月8日