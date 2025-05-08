LINE NEXT結盟Tether 推動美元穩定幣合作

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（中央社記者吳家豪台北8日電）通訊軟體LINE旗下致力於開發Web3（第三代網際網路）生態系的子公司LINE NEXT Corporation今天宣布，將攜手全球最大穩定幣發行商Tether，展開基於美元穩定幣的業務合作。

穩定幣（Stablecoin）是加密貨幣的其中一種類型，通常與特定資產掛鉤，例如法定貨幣或黃金等，藉此維持穩定的價值。

LINE NEXT發布新聞稿表示，此次與Tether合作，將使在Kaia區塊鏈上推行、與美元掛鉤的泰達幣（USD₮）整合到LINE Messenger上的Web3服務。泰達幣將於內建錢包上架，用戶可以直接在LINE Messenger中的Mini Dapp進行付款與轉帳。

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今年1月啟用的Mini Dapp是以Kaia區塊鏈為架構的去中心化應用，用戶可透過LINE通訊軟體中的Dapp Portal或從各個Mini Dapp的LINE官方帳號造訪，使用遊戲、社群媒體和內容等各類型服務，無須另外下載應用程式。Mini Dapp上線後一個月內，累積用戶已突破3500萬人。

LINE NEXT執行長高永受說，此次採用泰達幣，有助於在亞洲建立以美元為基礎的交易入口。透過整合穩定幣相關服務，LINE NEXT努力讓Web3的應用更貼近用戶的日常生活體驗。（編輯：楊凱翔）1140508