助兒童遠離螢幕沉迷 學者：親近紙本書實體世界

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（中央社記者許秩維台北8日電）3C、網路已和人們的生活密不可分，為幫助孩童遠離螢幕沉迷，中央大學國家講座教授陳德懷建議，以紙本書取代螢幕、鼓勵親近實體世界，減少對數位媒體的依賴。

中央大學今天發布新聞稿指出，因應數位時代面臨的高度挑戰，中央大學積極倡導「閱讀習慣運動」，呼籲以閱讀紙本書取代手機育兒，重建孩童的專注力、學習力與思考深度，過去10多年，全台已有逾2000所國中小響應「明日閱讀」計畫，展現出閱讀文化紮根校園的強大潛力。

中央大學與中華明日閱讀協會攜手試辦「明日閱讀習慣博覽會」（https://habitualreader.readingfortomorrow.org/），從「明日閱讀1.0」演進為「明日閱讀2.0」，期望深化閱讀文化，培養學生長期穩定的閱讀紙本書習慣，培育具備深度思維與知識力的新世代公民。

認知神經科學專家、中央大學副校長阮啓弘說明，兒童的大腦額葉皮質是負責認知控制、抗拒誘惑與情緒調節的區域，到20多歲才發育完成，因此在成長過程中特別脆弱，手機育兒是當代兒童面臨的最大威脅，父母須意識到，即使不便，也應優先保護孩子的大腦健康與認知發展。

阮啓弘提到，許多研究顯示，孩童的腦部會隨閱讀時間增加，發展出緊密且有效率的閱讀學習及認知控制網絡，但增加螢幕使用時間卻會讓腦部網絡系統連結降低，減少學習效率，紙本閱讀對兒童學習有不可取代的優勢，有助於提升注意力、深化理解、鞏固記憶，促進認知能力發展。

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長期從事AI與網路輔助教學研究的中央大學國家講座教授陳德懷表示，網路可用來資料搜尋，AI輔導也正往擬真人教師邁進，但若手機主宰孩子的生活，將嚴重影響學習，因此他提出「少量螢幕時間教育」理念，主張學校與家庭應共同訂立嚴謹的數位裝置使用規範，讓科技回歸輔助學習的工具，而非主導生活與學習的媒介。

在推動閱讀習慣的同時，陳德懷也建議，可透過兩大策略幫助孩童遠離螢幕沉迷，「以紙本書取代螢幕」，家庭與學校攜手培養穩定閱讀紙本書的習慣，減少數位媒體的依賴；「鼓勵親近實體世界」，提供孩子多樣化的戶外活動與身體遊戲，促進全面發展。（編輯：李亨山）1140508