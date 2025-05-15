親職專家馬大元感謝妻子給足情緒回饋 讓他戒亂丟襪

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王心妤台北15日電）「誰來晚餐16」本週節目邀親職專家馬大元當嘉賓，並拜訪患嗜睡症的鈞全及他的家人。馬大元感謝與太太能個性互補，妻子曾為讓他不亂丟襪子給足情緒回饋，讓他改掉壞習慣。

根據公視提供資料，馬大元常分享親子教養資訊，但他透露就學階段，也曾被同儕排擠，有自我懷疑等經驗；他因為患有亞思伯格症，很能同理受訪家庭兒子情緒低潮，便分享為了讓自己振作，花了一個暑假增強記憶力還有找出讓人際關係變好方法，尋找過程也能自我療癒。

馬大元與太太結婚十多年，他笑稱2人個性互補，雖然觀點常不同，但太太總能巧妙化解摩擦，像是他常會把髒襪子亂丟，太太有次便說「聽說你以前是籃球隊，那投籃應該很厲害，麻煩你把它（髒襪子）投進去」；馬大元為避免衝突就乖乖照做，太太馬上誇獎他是神射手。

透過 Google News 追蹤中央社

馬大元事後想起這件事，很感謝太太避免用指責方式，「因為她看到我的盲點，看到我那種自以為是、不顧他人感受的態度。」

「誰來晚餐16」每週五晚間9時在公視首播，節目臉書（Facebook）粉絲專頁及YouTube頻道同步直播。（編輯：陳仁華）1140515