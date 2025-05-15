培養資訊戰等人才 共軍成立信息工程大學等3校

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（中央社台北15日電）為培養資訊戰等領域的軍事人才，中國國防部發言人蔣斌今天宣布，中共中央軍委決定調整、整併共軍現有軍事院校，成立「信息支援部隊工程大學」、「陸軍兵種大學」、「聯勤保障部隊工程大學」等3所軍事院校，並公開招收普通高中畢業生。

蔣斌表示，這項調整是為貫徹落實中共20屆三中全會精神，適應「軍兵種結構布局調整」和「軍事人才培養需要」而進行。

他指出，「信息（資訊）支援部隊工程大學」是以現行的國防科技大學信息通信學院、陸軍工程大學通信士官學校為基礎組建，校本部位在湖北武漢；「陸軍兵種大學」是以現行的陸軍裝甲兵學院、陸軍炮兵防空兵學院為基礎組建，校本部位在安徽合肥。

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至於「聯勤保障部隊工程大學」，則是以現行陸軍勤務學院、陸軍軍事交通學院本部及下轄的汽車士官學校為基礎組建，校本部位在重慶。

蔣斌說，上述3所新組建軍事院校的招生專業（科系）、招生數量等資訊，後續將結合年度招生計劃適時發布。（編輯：邱國強/朱建陵）1140515