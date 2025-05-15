中國鋼鋁輸美仍被另徵25%關稅 北京促停徵對話

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（中央社台北15日電）美中關稅戰暫時休兵，但美國川普政府對進口鋼鋁、汽車與零件加徵的25%關稅仍在執行，中國則是受影響最大的國家。中國商務部發言人何詠前今天對此表示，中方敦促美方盡快停止相關關稅措施，透過平等對話妥善解決各方關切。

中國商務部下午舉行例行記者會。央視新聞報導，何詠前在回答媒體詢問時，作上述表示。

何詠前說，關於美方針對進口汽車（含零件）、鋼鋁的232關稅（即上述加徵25%措施），以及對進口藥品發起232調查，中方認為，美方做法是典型的單邊主義和保護主義行徑，不僅損害他國權益，破壞以規則為基礎的多邊貿易體制，也無益於本國產業發展。

她表示，中方敦促美方盡快停止232關稅措施，透過平等對話妥善解決各方關切。

川普（Donald Trump）1月回任美國總統後，先後引用美國「1962年貿易擴張法」第232條（通稱「232條款」），自3月12日起將全球進口鋼、鋁及衍生產品關稅調高為25%；4月3日起則對全球進口汽車加徵25%關稅，5月3日起並將加徵範圍擴大至汽車零件；而4月1日起則對進口藥品、藥品原物料及衍生品啟動調查。

外界普遍認為，川普政府對全球鋼鋁產品加徵25%關稅，隨後又將汽車零件納入加徵範圍，鎖定的主要對象就是中國，因為中國是全球鋼鋁產品及汽車零件的生產大國。

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另外，針對美國商務部工業暨安全局日前公告，在全球任何地方使用中國華為昇騰晶片均違反美國出口管制，何詠前說，美方濫用出口管制措施，對中國晶片產品以「莫須有」罪名加嚴限制，「嚴重損害中國企業正當權益，嚴重威脅全球半導體產供鏈穩定，嚴重破壞市場規則和國際經貿秩序」。

何詠前表示，美方此舉不利於雙方企業長期互利、可持續的合作和發展。中方敦促美方立即糾正錯誤做法，並將採取堅決措施維護中國企業正當權益。（編輯：邱國強/朱建陵）1140515