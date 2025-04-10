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美加徵關稅至125% 中：執意打貿易戰必奉陪到底

2025/4/10 16:06
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（中央社記者謝怡璇北京10日電）針對美國總統川普9日宣布，對中國徵收的關稅將再提高至125%。中國外交部發言人林劍今天表示，美國將關稅作為武器，侵犯各國正當權益，中方「不願打，但也不怕打」。若美國執意打關稅戰、貿易戰，中方必將奉陪到底。

中國外交部下午舉行例行記者會，發言人林劍在會中作上述表示。

林劍表示，美方將關稅作為實施極限施壓、謀取私利的武器，侵犯各國正當權益，違反世界貿易組織（WTO）規則，損害以規則為基礎的多邊貿易體制，衝擊全球經濟秩序穩定，公然冒天下之大不韙，與整個世界作對。

林劍重申中方立場，指「關稅戰、貿易戰沒有贏家。中方不願打，但也不怕打」。

他強調，絕不會坐視中國人民的正當權益被剝奪，絕不會坐視國際經貿規則和多邊貿易體制被破壞。若美方執意打關稅戰、貿易戰，中方必將奉陪到底。

林劍說，採取必要的反制措施反對美國的霸凌行徑，既是為了維護自身的主權、安全、發展利益，也是為了維護國際公平正義、多邊貿易體制及國際社會的共同利益。

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針對中國文化和旅遊部昨天發布旅遊提示，指近期由於中美經貿關係惡化及「美國國內安全形勢」，提醒中國遊客充分評估赴美旅遊風險，謹慎前往，林劍說，是因為美國對中進行「極限施壓的霸道霸凌行徑，惡化中美關係的社會基礎和民意環境，干擾兩國各領域的交往與合作」。中方將繼續採取堅決有力措施，維護自身的正當合法權益。

川普（Donald Trump）美東時間9日宣布，有超過75國聯絡美國希望進行談判且未採取報復行動，他已授權該措施暫停實施90天，在此期間僅實施10%的對等關稅，立即生效；不過，對中國徵收的關稅提高至125%。（編輯：邱國強）1140410

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