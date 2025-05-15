房仲：北市5區輝達選址熱點 花博松機房價最高

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（中央社記者何秀玲台北15日電）輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳將參加台北國際電腦展，輝達海外總部在台灣選址也成熱門議題。永慶房產集團表示，目前傳出台北市有5大潛在選址地點，其中討論度極高的地點為台北花博，近年周遭住宅單價與松山機場旁軍方土地並列最高。

永慶房產集團今天發出新聞稿，根據市場傳出輝達海外總部可能選址的台北市5大地點，包括中山區花博園區、松山區松山機場旁軍方土地、南港區有台電CR-1土地和南港調車場、以及士林區北士科，並整理其房價市況。

近期傳出的台北市花博園區，獲得市場高度關注，2024年平均房價達新台幣80.9萬元，近5年房價漲幅為22.4%。永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，台北花博園區有相當腹地，周遭也有捷運，距離北士科也不遠，有望串聯起北士科科技廊帶的發展。只是台北花博園區鄰近圓山遺址，若挖掘到古蹟，開發恐需要更多相當時間和金錢成本。

另一個傳出的地點為松山機場旁軍方土地，鄰近機場和捷運，且南邊即是知名的民生社區；2024年周遭平均單價80.9萬元，近5年漲幅21.4%。不過該區域腹地相對狹小，且年底才能交地，是否符合輝達需求，仍有待輝達評估。

另外2個受到廣泛討論選址，為位於南港區的台電CR-1土地和南港調車場，2024年周遭平均單價分別為79.7萬元和78.8萬元，近5年漲幅為35.3%和22.4%。陳金萍表示，近年南港軟體園區與經貿園區開發日漸成熟，以及商場CITYLINK、南港LaLaport購物中心等進駐，交通也十分便捷。

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另外，是否落腳北士科也獲得許多討論。陳金萍分析，北士科為台北市最後一塊完整的大型重劃基地，被設定為台北科技廊帶的重要地段，雖屬重劃區，但距離石牌、天母等商圈不遠，區域內也有捷運經過，且擁關渡平原和觀音山景，是宜居區域；加上北士科2024平均房價僅52.2萬元，是台北市5大潛在選址地區中價格最實惠。

陳金萍也提醒，最終選址地點將由輝達公布，也有可能不在上述名單之列，投資者仍須注意。（編輯：蘇志宗）1140515