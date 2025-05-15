加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
財經訊息
訊息平台
晚間影音新聞／蔡英文訪英國 中央社特派直擊現場
首頁 / 產經
輝達
新聞專題
輝達1/300
首頁 / 產經

房仲：北市5區輝達選址熱點 花博松機房價最高

2025/5/15 17:55（5/15 18:16 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
輝達海外總部選址引發熱議，呼聲極高的花博位於圓山捷運站旁，近年周遭住宅單價突破新台幣80萬元。圖為房市示意圖。（永慶房產集團提供）中央社記者何秀玲傳真 114年5月15日
輝達海外總部選址引發熱議，呼聲極高的花博位於圓山捷運站旁，近年周遭住宅單價突破新台幣80萬元。圖為房市示意圖。（永慶房產集團提供）中央社記者何秀玲傳真 114年5月15日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者何秀玲台北15日電）輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳將參加台北國際電腦展，輝達海外總部在台灣選址也成熱門議題。永慶房產集團表示，目前傳出台北市有5大潛在選址地點，其中討論度極高的地點為台北花博，近年周遭住宅單價與松山機場旁軍方土地並列最高。

永慶房產集團今天發出新聞稿，根據市場傳出輝達海外總部可能選址的台北市5大地點，包括中山區花博園區、松山區松山機場旁軍方土地、南港區有台電CR-1土地和南港調車場、以及士林區北士科，並整理其房價市況。

近期傳出的台北市花博園區，獲得市場高度關注，2024年平均房價達新台幣80.9萬元，近5年房價漲幅為22.4%。永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，台北花博園區有相當腹地，周遭也有捷運，距離北士科也不遠，有望串聯起北士科科技廊帶的發展。只是台北花博園區鄰近圓山遺址，若挖掘到古蹟，開發恐需要更多相當時間和金錢成本。

另一個傳出的地點為松山機場旁軍方土地，鄰近機場和捷運，且南邊即是知名的民生社區；2024年周遭平均單價80.9萬元，近5年漲幅21.4%。不過該區域腹地相對狹小，且年底才能交地，是否符合輝達需求，仍有待輝達評估。

另外2個受到廣泛討論選址，為位於南港區的台電CR-1土地和南港調車場，2024年周遭平均單價分別為79.7萬元和78.8萬元，近5年漲幅為35.3%和22.4%。陳金萍表示，近年南港軟體園區與經貿園區開發日漸成熟，以及商場CITYLINK、南港LaLaport購物中心等進駐，交通也十分便捷。

google news透過 Google News追蹤中央社

另外，是否落腳北士科也獲得許多討論。陳金萍分析，北士科為台北市最後一塊完整的大型重劃基地，被設定為台北科技廊帶的重要地段，雖屬重劃區，但距離石牌、天母等商圈不遠，區域內也有捷運經過，且擁關渡平原和觀音山景，是宜居區域；加上北士科2024平均房價僅52.2萬元，是台北市5大潛在選址地區中價格最實惠。

陳金萍也提醒，最終選址地點將由輝達公布，也有可能不在上述名單之列，投資者仍須注意。（編輯：蘇志宗）1140515

#台北市
#台北國際電腦展
#輝達
#松山機場
#南港區
#陳金萍
#南港軟體園區
陳金萍
房仲：台北市去年住宅交易 54%為逾30年老屋新北捷運站周邊店租排行 新埔站平均每坪4657元居冠
輝達
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
傳美國與阿聯達初步協議 允年供輝達AI晶片50萬顆
21
更多編輯台推薦新聞：