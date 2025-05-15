防詐推稅籍即時通申請數少 北市：跨機關橫向宣導

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者劉建邦台北15日電）議員指不動產詐騙案頻傳，北市府宣導可下載稅籍即時通防詐，但申請人數少，要求可透過其他市府系統協助；北市稅捐處今天表示，將運用多元管道宣導且會跨機關橫向聯繫。

台北市議會今天下午召開財政建設部門定期大會，包含北市財政局等局處首長列席。國民黨台北市議員秦慧珠質詢，民眾遭詐騙不動產案頻傳，如同日劇「地面師」，北市府地政局花費新台幣50萬元拍攝影片宣導，並呼籲民眾可申辦稅籍異動即時通防詐。

她說，台北市稅捐稽徵處領先其他縣市，去年10月25日起試辦稅籍異動即時通，但至今已推出約6個半月，僅1598名所有權人申請，僅占總數的0.17%。

秦慧珠表示，超低申辦率對防詐及阻詐難有效果，認為可惜，希望地政局、稅捐處與其停在空泛宣導，不如藉市府系統協助，讓稅籍或地籍的異動即時通服務，可直接由里收件申辦，民眾也能就近辦理。

台北市稅捐處回應，為保障民眾財產安全，首創推出稅籍異動即時通服務，涵蓋台北市已登記的不動產，並包含未辦保存登記的建物，去年10月推出試辦服務，今年1月正式上線。

稅捐處表示，為提高申請率，將積極運用多元管道宣導，並跨機關橫向聯繫公部門，及透過不動產經紀人座談會等活動加強推廣，且會研議開放填寫非本人持有手機號碼或電子郵件，提升服務便利性。

透過 Google News 追蹤中央社

稅捐處指出，財政部財政資訊中心正規劃把台北市推出的服務推廣至全國，並新增財政部地方稅網路申報作業的官方LINE帳號通知管道，以增加民眾接獲通知訊息機會，預期能有效提升申請人數。

日劇「地面師」是一部犯罪懸疑影集，講述在日本東京發生的一起涉及巨額財富的房地產詐騙案。（編輯：張銘坤）1140515