董氏基金會檢舉日本菸商 疑涉違規廣告賣加熱菸

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（中央社記者陳婕翎台北15日電）董氏基金會檢舉日本菸商，疑涉在網路違規廣告販售加熱菸。衛生福利部國民健康署表示，已交由地方政府查明，若查證屬實依法查處，同時持續加強所有菸品對健康都有危害的宣導。

菸害防制法修正案民國112年3月22日上路，至今沒有加熱菸通過審查合法上市，因此不可在台灣製造、輸入、販賣、供應、展示或廣告。針對加熱菸等指定菸品健康風險評估審查情形表示，截至今年5月12日，10家提出申請，其中6家完成申請與行政審查，持續查核中。

目前審查會對業者送審資料不完備意見，主要分別包含提交各品項添加物資料、使用非申請品項資料應敘明資料橋接的理由、成癮性物質及濫用性研究調查、對青少年等易感族群的健康危害研究調查、上市後監測調查機制規劃及青少年開始使用因應機制與下架機制規劃等。

繼檢舉美國菸商出產的加熱菸「IQ*S」網路、門市雙違規，董氏基金會再度檢舉日本菸商，準備將在台南製造生產的「Pl*om」進行網路行銷，網站使用台灣加熱菸法定文字「指定菸品」，強調菸臭味減少、有害物質減少、多種口味等。

董氏基金會菸害防制中心主任林清麗今天透過新聞稿指出，這明顯是為吸引年輕人及女性量身定制的台灣加熱菸官網，依菸害防制法規定，任何形式的菸品廣告都屬違法，要求政府立即依法稽查取締。

國健署菸害防制組長羅素英告訴中央社記者，已請地方政府查明，若查證屬實依法查處。經核定通過健康風險評估審查的指定菸品或其必要組合元件，違反者依菸害防制法第26條規定，製造或輸入業者可處最高5000萬元罰鍰，並令其限期回收、銷毀或退運；屆期未改善，按次處罰。

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台灣醫界菸害防制聯盟祕書長、台大醫院家庭醫學部主治醫師郭斐然提醒，所有菸品皆有害，包含加熱菸，不僅有致癌物，尼古丁暴露不亞於傳統菸品，尼古丁是高血壓、心血管疾病元兇，建議國健署應避開「健康風險」用詞，以「指定菸品上市審查」較中性用詞進行加熱菸審查。

羅素英說，「健康風險」用詞為菸害防制法裡的法令名稱，現行將繼續沿用，針對專家或家長團體擔心的，國健署將持續加強宣導，所有菸品對健康都有危害，包含傳統紙菸或新興菸品等，不要嘗試、使用、購買或推薦，這是不斷宣導的方向，盼強化民眾菸害防制識能。（編輯：陳清芳）1140515