因應美國關稅 自營作業者支持方案6月出爐

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（中央社記者吳欣紜台北15日電）因應美國對等關稅衝擊，勞動部計劃4大措施穩定勞工就業。勞動部長洪申翰今天表示，正在設計有關自營作業者的支持方案，預計6月下旬出爐，但啟動時機仍須再評估。

美國總統川普擬對台灣課徵對等關稅32%，產業受衝擊恐影響勞工就業、青年尋職，勞動部宣布將祭出4大措施安定勞工就業，包含僱用安定措施、充電再出發等。

立法院社會福利及衛生環境委員會今天處理或審查114年度中央政府總預算決議有關勞動部主管預算凍結報告案76案。

國民黨立委廖偉翔關注此方案是否有對自營作業者的補貼支持。洪申翰表示，目前已要求對自營作業者設計支持方案，但這涉及法規研修，還必須討論。

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洪申翰說，方案預計6月下旬出爐，至於上路時程，還必須看關稅實際衝擊等。

洪申翰後續接受媒體聯訪補充指出，因應關稅的自營作業者支持法案，目前不是朝發現金方向設計，但各形式都在討論中。（編輯：管中維）1140515