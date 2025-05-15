嘉縣衛生局阿信式關懷 乳攝異常檢出原位癌

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（中央社記者蔡智明嘉義縣15日電）嘉義吳姓女勞工參加健檢，乳房攝影發現異常卻不願回診。經衛生所啟動「阿信關懷模式」，終於接受切片檢查並發現原位癌，手術後恢復良好，她感謝衛生所鍥而不捨的關懷。

嘉義縣衛生局今天發布新聞稿指出，吳女士因忙於工作和家庭，已經5年未參與乳房攝影檢查；去年底參加廠區勞工健檢，乳房攝影檢查發現異常，經民雄鄉衛生所轉介醫院就醫，剛開始配合複檢，但因屢須請假及流程繁雜，後因不耐煩及擔憂，不再回診，拒接追蹤電話，甚至一度中斷聯繫。

衛生所因此啟動「阿信關懷模式」，從家庭到公司，經多方關懷介入輔導，終於打動吳女士返院接受切片檢查，雖檢查結果為原位癌，所幸早期發現，經手術治療後恢復良好。

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衛生局說，吳女士感謝公司與民雄鄉衛生所在職場安排健檢，減少請假與奔波，尤其在她退縮時，衛生所團隊及醫院鍥而不捨的關懷，才能早期發現順利治療，免於更嚴重的後果。

衛生局長趙紋華指出，乳癌已成為台灣女性發生率最高的癌症，呼籲40至74歲婦女接受每2年1次的免費乳房X光攝影檢查；另外，日常生活保持均衡飲食、規律運動、遠離致癌因子如菸酒等，是預防乳癌的關鍵。（編輯：吳素柔）1140515