健保資料庫退出權8月上路 可註記不供學術使用

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（中央社記者陳婕翎台北15日電）行政院院會通過「全民健康保險資料管理條例」草案，衛福部說明，不論立法院後續審議進度，健保資料庫退出權今年8月上路，擬採書面申請，個人健保資料就能選擇不提供學術使用。

根據憲法法庭111年憲判字第13號判決，個人資料保護法規定健保資料庫供公務機關或學術機關統計或研究合憲，但欠缺個資監督機制及當事人請求停止使用規定，違憲，應於3年內修法，這個期限就在今年8月12日。

行政院院會今天通過「全民健康保險資料管理條例」草案，全文共27條，重點有健保資料於原始蒐集特定目的外的利用及管理，建立嚴謹的監督防護機制，研訂退出機制，賦予當事人請求停止健保資料特定目的外利用權利，並規範對例外不許停止情形，以保障人民資訊自主權等。

衛生福利部社會保險司代理司長陳真慧今天下午接受媒體聯訪時表示，草案下一步將交由立法院安排審議，不論草案是否在今年8月12日前三讀通過，依據憲法法庭判決，退出權都會如期在今年8月12日上路，若審議未通過，健保署仍會對外公開申請退出機制，目前作業細節持續規劃。

陳真慧說，健保資料庫退出權申請，一定會以「清楚、易懂」為優先，讓民眾都知道有退出權可以行使。健保制度實施30年，這是首次辦理健保資料庫退出權，必須更謹慎確認當事人身分，避免申請者假借身分，初步規劃書面申請模式，待制度穩定後，逐步採取線上申請。

陳真慧表示，民眾行使健保資料庫退出權，不等於將民眾健保就醫資料整筆刪除，根據健保法規定，保險人不可以刪除被保險人資料，民眾選擇使用退出權的健保資料，如住院資料等，會被加以註記不可使用，當學術機構申請研究資料，健保署就不會提供給學術機關使用。

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陳真慧進一步說明，可行使退出權的健保資料庫資料，包含門診就醫資料、住院治療資料，民眾可以自行主張，如選提供門診，但不提供住院，或所有健保資料都不同意提供，健保署將會提供選項，供民眾勾選希望退出的健保資料庫資料內容。

陳真慧表示，萬一立法院在今年8月12日前未完成「全民健康保險資料管理條例」草案三讀，向健保署申請健保資料庫的學術研究不會影響；若8月後專法順利通過，學術研究仍然可以持續進行，後續約有9個子法需要擬定，必須在專法三讀通過、施行後半年內完成。（編輯：李亨山）1140515