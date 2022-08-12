健保資料庫案部分違憲 健保署：將依判決修法

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（中央社記者林長順台北12日電）健保資料庫釋憲案，憲法法庭今天判決，健保資料庫使用合憲，欠缺個資監督機制及當事人請求停止使用規定，違憲，應於3年內修法。健保署長李伯璋受訪表示，將依判決意旨修法。

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台灣人權促進會秘書長蔡季勳等人於民國101年間以存證信函向衛生福利部中央健保署表達，拒絕健保署將他們的個人全民健康保險資料釋出給第三者，用於健保相關業務以外之目的，遭健保署拒絕，蔡季勳等人提行政訴訟敗訴確定後，聲請釋憲。

憲法法庭今天做出111年憲判字第13號判決，個資法規定健保資料庫供公務機關或學術機關統計或研究合憲，但欠缺個資監督機制及當事人請求停止使用規定，違憲，應於3年內修法。（編輯：方沛清）1110812