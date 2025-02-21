賴清德：健保30年如護國神山 拚改革迎未來挑戰

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（中央社記者陳婕翎台北21日電）今年是健保開辦30年，總統賴清德說，過去30年來健保所發揮的關鍵作用，如同護國神山，保護著所有民眾的健康，健保改革刻不容緩，以應對未來挑戰，讓健保永續照顧更多人。

賴總統今天上午出席「健保30永續研討會」，他在致詞時表達對台灣健保制度深刻感謝，指出健保對國民健康的重要性，是社會資源重新分配的根本制度，展現出強大的互助精神，台灣健保在政府的參與下，發揮了社會保險的功能，並不斷向前推進。

賴總統說，台灣健保制度達成了9成以上的民眾滿意度，這在世界各國的健保制度中堪稱不易。健保制度的成功改變了台灣社會的許多問題，尤其是解決了「因病致貧，因貧致病」的困境。健保推行後，曾經存在的社會問題得到了有效改善，民眾不再因疾病失去基本生活保障。

賴總統回顧健保制度的設立不分黨派，草創初期得益於前總統李登輝、時任行政院衛生署長的張博雅等領袖遠見，正是他們順應社會需求設立健保，至今台灣健保覆蓋率已達98%、99%，無論是刑事犯、軍人，還是貧困家庭，創世界之最。

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賴總統說，從小感冒至器官移植、癌症治療及安寧緩和治療，人人都能透過健保享有同樣醫療服務。台灣健康醫療照護連續6年位居全球第一，這個成就贏得了國際社會的高度讚譽，但他坦言健保制度依然面臨不少挑戰。

賴總統提到，現在多個醫學科別的人力短缺問題，尤其是內科、外科、婦產科及兒科，這些問題對台灣民眾健康可能會造成不利影響。健保制度亟需進行改革，尋求永續發展解決方案，以應對未來挑戰，讓健保能夠照顧更多需要幫助民眾。（編輯：陳政偉）1140221

總統賴清德（前右2）21日在國立台灣大學公共衛生學院出席「健保30週年永續研討會」開幕式，向與會來賓揮手致意。中央社記者徐肇昌攝 114年2月21日