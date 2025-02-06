台大醫院院長：健保資源錯置 年輕醫不願走救命科

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（中央社記者沈佩瑤台北6日電）健保邁入30年，台大醫院院長吳明賢今天直言，健保改變了整個醫療生態，但不合理給付制度導致年輕醫師不願投入「救命科」，如果連身為台大院長的他都不敢說，「還有誰敢說？」

吳明賢出席台北國際書展藍沙龍舉辦的「行俠仗醫，以醫弘道：吳明賢的與善同行之路」新書發表會，除了與讀者分享出書點滴，也藉機提出站在第一線對健保制度的看法。

吳明賢說，他之所以特別在書中提到，因為健保制度造福很多人，以致有人會戲稱「金卡、綠卡不如一張健保卡」，這樣戲謔恰恰反映了現行制度的不足與待革新之處。不合理的給付制度、資源錯置，令他憂心。

從醫多年，他認為台灣醫界對於社會貢獻很大，如今健保30年了，慢慢改變醫療生態，最大也最讓人擔心的問題在於，健保沒有著重在急、重、難、罕的給付上，反而相對輕鬆或自費項目才有高昂價值。

吳明賢重申，不應該讓醫師犧牲善良，才能得到應得的補償，「做有價值的事情，應該要給予價格肯定」，當年輕醫師抵擋不住外界誘惑，選擇離開本業，這對醫療體系是很大的損失。

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他表示，去年台大新竹分院，一口氣走了4名年輕的神經外科醫師，一問之下，因為外面診所開出1個月新台幣70萬元的薪水，他當院長薪水都沒有70萬元，難怪醫師會跑掉，且跑去做其他工作，這非常可惜，原本外科醫師開刀救人，花很多心血養成人才，投入的教育成本也形成浪費。

吳明賢強調，有傷口、有問題不能蓋住，「如果連台大醫院院長都不敢提出問題，醫界又有誰能發聲？」他希望藉此呼籲社會重視醫療環境的變化，讓年輕醫師能夠回歸醫療本業，醫美領域當然也需要專業人才，但救死扶傷才是醫療的真正本質。（編輯：管中維）1140206