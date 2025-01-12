健保總額成長新高 邱泰源：點值0.95元仍難達到

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（中央社記者陳婕翎台北12日電）114年健保總額核定9286.248億元，成長率5.5%，成長金額創新高。付費者代表質疑開特例，衛福部長邱泰源今天說，尊重健保會建議；即使核定最高成長，點值0.95元仍可能難達到。

台灣醫療改革基金會近日質疑，今年健保總額，不僅超過總額協商討論過的付費者代表方案總額新台幣9207.5億元，更高於醫界代表方案9257.3億元，總額協商蕩然無存，再加上政府額外挹注預算，實際成長率恐達至少7.56%，且基期開特例，埋下成長率被低估的疑慮。

邱泰源今天上午出席台灣醫事法律學會台灣醫法實務論壇台北場，他在會前接受媒體聯訪時，被問到健保總額成長的爭議。他強調，尊重健保總額規定，進行過程完全按照健保會專家建議與醫療需求，衛福部最終核定版本成長率5.5%，並沒有超過國發會核可的最高點。

邱泰源說，事實上，114年健保總額協商醫界在醫院總額提案是6.7%、基層總額也提了超過5.5%，「我們盡量給資源照顧人民健康」，即使成長率核定為5.5%，可能都還難達到立法院會要求今年6月30日前達到健保平均點值1點0.95元的主決議，行政院盡量挪出公務預算協助。

邱泰源表示，114年健保總額著重5大目標，第1點是積極納入更多新藥新科技，尤其罕見疾病治療都非常昂貴，盼盡量協助罕病患者及早用藥；第2點為加強精神科長效針劑給付；第3點是提升急重難罕症照顧健保給付；第4點為改善偏鄉醫療；第5點是改善醫療環境，留住醫事人才。

台北市醫師公會理事長洪德仁認為，想讓馬兒跑，就要讓馬兒吃草，尤其是名為「醫療」的馬兒吃了草，才可能帶著病患前往更好的照護遠方。

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他也引用中華民國診所協會全聯會等8大醫療團體聯合聲明內容，這次5.5%成長率證明行政部門回應全民提升高品質醫療服務的期待。

洪德仁說，這也展現對於立法部門決議的尊重，盼健保平均點值1點0.95元的主決議，改善醫療環境，維護醫事人員專業權益，以保障醫療品質，守護所有民眾的健康照護需求，同時提醒積極監督健保資源應用效益，讓健保永續發展。（編輯：管中維）1140112