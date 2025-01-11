健保總額開特例？衛福部：因疫情關係依法補差額

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（中央社記者沈佩瑤台北11日電）114年健保總額公布為9286億元，成長率5.5%。醫改會質疑，政府額外挹注預算，實際成長率恐達至少7.56%，且總額基期開特例。衛福部表示，是因疫情關係，補足投保人口的差額。

衛生福利部社會保險司代理司長陳真慧今天接受媒體電訪說明，每年都會依健保法規定，到健保會向委員說明當年度基期計算方式等相關細節；由於健保總額採預估，人口數資料會落後2年，後續若發現多算、少算都要補差額，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間有幾十萬人無法回台灣，現在回來了就要補回去。

至於不扣減西醫基層、中醫沒有執行部分，陳真慧指出，沒有執行一定會扣掉，但如果是「想做卻來不及做」則稱為「未導入」，這種狀況就會給醫療院所多一點時間，之後還是會評估到底有沒有執行，所以沒有墊高的問題，會再詳細說明。

全民健康保險法明訂實施總額支付制度，每年協定下年度醫療給付費用總額，衛福部提出114年健保總額成長率高推估5.5%、低推估3.521%。衛福部9日公布，114年全民健康保險總額預算核定新台幣9286.248億元，成長率5.5%，採取高推估，較8802.17億元基期增加484.078億元，是歷年成長金額最高的一年。

台灣醫療改革基金會昨天在臉書發文質疑，普遍而言，成長率的算法是「與前一年相比成長金額除以前一年度金額」。套用在健保上，去年健保總額成長率就是「去年總額成長金額除以去年總額基期」，也就是「484億元÷8802億元×100%=5.5%」。

醫改會執行長林雅惠今天告訴中央社記者，衛福部核定後健保總額的成長金額是484億元，是用核定後的總額金額9286億元，減去基期8802億元，得出484億元。但是，113年的總額金額核定時是8755億元，所以114年成長金額，實質上也可以是531億元。

此外，今年還有「111億元移除總額改由公務預算支應」，加上政府額外挹注「50億元癌症新藥暫時性支付」、「20億元罕見疾病藥費」。這樣加起來與健保相關的成長金額，介於665億元到712億元。換算下來，成長率至少是7.56%到8.24%。

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醫改會也質疑114年健保總額基期開特例，因補入了前2年度投保人口預估成長率與實際的差值（46億元），且不扣減西醫基層、中醫沒有執行的部分預算（西醫基層0.09億元、中醫4.29億元）。

醫改會表示，這2點爭議的最後決定，直接墊高了今年年的基期，埋下成長率被低估的疑慮。呼籲社保司應儘速釋明，每年度總額基期計算的原則與計算方法。（編輯：陳政偉）1140111