114年健保總額9286億元 成長金額創新高

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（中央社記者陳婕翎台北9日電）衛生福利部今天公布，114年全民健康保險總額預算核定新台幣9286.248億元，成長率5.5%，採取高推估，較8802.17億元基期增加484.078億元，是歷年成長金額最高的一年。

全民健康保險法明訂實施總額支付制度，每年協定下年度醫療給付費用總額，衛福部提出114年健保總額成長率高推估5.5%、低推估3.521%，健保會去年12月已說明，即使採取高推估成長率，也就是花最多預算規劃，安全準備金未低於水位，不漲保費。

衛福部社會保險司今天透過新聞稿說明，因應人口老化、新醫療科技進步、確保醫療服務量能充足，以及強化全人醫療照顧，114年全民健康保險總額預算參採醫界、付費者建議方案，以及整體政策考量後，核定成長率為5.5%，金額為9286.248億元。

各部門總額預算，牙醫總額成長率為4.679%，共547.931億元；中醫總額成長率為5.274%，共341.92億元；透析預算總成長率為3%，共473.752億元，其中醫院總額分配246.872億元，西醫基層分配226.879億元。

醫院總額成長率為5.5%，共6437.119億元；西醫基層總額成長率為5.5%，共1750.441億元；其他預算208.837億元，新增15.639億元。

社會保險司表示，這次醫院總額及西醫基層部門核定有5項重點。

第1項是維護民眾用藥權益及加速新藥導入健保，持續編列新醫療科技、藥品及特材給付規定改變及暫時性支付，共計81.02億元。

保障罕見疾病、血友病患者就醫權益為第2項重點，持續編列罕見疾病、血友病藥費及罕見疾病特材共計180.26億元。

第3項是守護偏鄉醫療，持續編列醫院支持西醫醫療資源不足地區改善方案、西醫醫療資源不足地區改善方案、醫療資源不足地區醫療服務提升計畫及山地離島地區醫療給付效益提升計畫，共計39.16億元。

第4項是 強化精神醫療照護，持續編列「精神科長效針劑藥費」共計31.06億元。

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第5項則為精進居家醫療，擴大在宅急症照護，持續編列居家醫療照護、在宅急症照護試辦計畫、助產所、精神疾病社區復健及轉銜長照服務，共計93.78億元。

社會保險司預估114年底安全準備可達法定1個月以上保險給付支出，財務穩定。114年衛福部爭取公務預算，編列健保財務協助方案，共計335.6億元，將屬公共衛生及預防保健共111億元自健保總額移出改由公務預算支應，釋出健保總額預算回歸醫療需求。（編輯：管中維）1140109