醫院總額斷頭恐現歲末拒收潮 健保署承諾不發生

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（中央社記者陳婕翎台北20日電）醫院個別總額新制將上路，醫界人士擔心「斷頭制」可能導致歲末出現拒收患者潮。健保署長石崇良允諾將密切監測、落實分級醫療，確保年底或季末不因預算導致醫院不願收治病患。

衛生福利部中央健康保險署今年將推出「個別醫院前瞻式預算分區共管試辦計畫」，因各醫院管理狀況不同，推動門診減量，不能齊頭式要求各醫院都要減2%，盼藉固定各醫院額度，促進醫院自我管理，避免重複或不必要檢查，達到門診減量效果。

健保總額是匡列預算金額，醫療服務給付事後論點數計算，服務爆量點值會稀釋，「斷頭制」就是每家醫院年度健保點數有上限，超過部分要打折或不給付，醫界人士擔憂大醫院避免點值滑落，年底恐出現門診拒收患者。

健保署長石崇良今天上午出席記者會，會前接受媒體聯訪，被問到醫院個別總額新制爭議，他解釋，醫院個別總額是根據前一年的當季預算進行分配。今年總額相比去年大幅成長，換句話說，今年同季總額比去年同季成長了將近新台幣370億元。

石崇良指出，這筆增長預算將根據去年的4季分布進行切分，今年每季預算平均將增加90億元左右，各區分配有所不同，如台北區今年4季總預算將增加約50億至60億元，應該足夠讓各醫院有效運用。

石崇良表示，盼醫院優先照顧急重症住院，避免過度增長門診數量，將密切監測，確保不會出現年底或每季季末因預算問題導致醫院不願收治。台灣醫療利用偏高，門診次數也很高，應該利用新科技提高病患照護效率，確保分級醫療能夠適當配置資源，這才是關鍵。

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至於醫學中心門診占比需低於55%制度規劃，石崇良表示，將門診占比設為55%以下並不過於苛刻，像林口長庚醫院、三軍總醫院、台北榮總等大型醫院，儘管病人數量龐大，都已控制在55%以下。即使有醫院門診占比達60%，也不會強求一步到位，將通過醫院總額增長率，逐步進行調整。

據媒體報導，健保總額醫學中心申報資料門診占比最高為國泰醫院61.4%，再者是萬芳醫院59.5%、新光醫院59.1%。石崇良表示，醫院個別總額成長率參數包含成長人數、成長人次、單價與病例組合指標（CMI），若今年門診未達標，不僅今年給付受影響，明年成長率也將打折。（編輯：張雅淨）1140220