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總統領軍健康台灣推動委員會 聚焦健保改革4面向

2024/8/22 12:35
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（中央社記者溫貴香台北22日電）總統賴清德今天將主持首場健康台灣推動委員會議，聚焦健保永續議題。府院人士說，會中將從健保財務面臨挑戰出發，著重討論優化健保財務、強化慢性病照顧、普及醫療服務、改革藥品政策4大面向。

健康台灣推動委員會今天下午舉行首場會議，將由衛福部長邱泰源報告「健康台灣願景規劃」，健保署長石崇良報告「健保永續-改革及優化」。

府院人士表示，「健保永續-改革及優化」報告將從目前健保財務面臨挑戰出發，著重討論優化健保財務、強化慢性病照顧、普及醫療服務、改革藥品政策4大面向；關注健保點值也要展現「健保價值」，落實醫療平權。

府院人士說，健保改革的4大面向，不只著重籌措多元財源，促進財務永續的討論，報告當中也將觸及包括推動分級醫療和合理給付，擴大家醫服務，以提升健保效率與品質，並落實賴總統三高防治888政策目標。

府院人士說，不僅關注民眾的醫療服務，像是醫事人員的工作環境優化、全社區照護與偏鄉在地醫療服務提升、接軌新藥與藥價調整等，與民眾迫切相關議題，都將搬上委員會中討論。

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備受關注的「健保點值」議題，府院人士表示，賴政府更深層關切的重點是「健保價值」。尤其明年台灣將迎來健保30週年，政府已經啟動「健保財務協助方案」，未來如何持續優化健保財務，讓健保永續發展，落實「全人全齡」、「醫療平權」，預期將是首場委員會議的重點目標。

府院人士說，藥品改革議題備受關注，報告案中也將特別提出藥品改革方案，目標是讓台灣新藥能夠接軌國際，確保國內供藥穩定，同時扶植國內藥品產業。此外，同步透過各項鼓勵措施與優惠方案，邀請國外藥廠來台投資，讓藥品在台灣生產，提供更多治療選擇，增進民眾用藥可近性。（編輯：謝佳珍）1130822

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