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賴總統：強化國防經濟韌性 備戰達避戰用實力求和平

2024/8/22 11:34（8/22 11:52 更新）
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總統賴清德（圖）22日上午在總統府接見「美國前駐聯合國常代海利（Nikki Haley）大使訪問團」，對訪團來台訪問表達誠摯歡迎。中央社記者徐肇昌攝 113年8月22日
總統賴清德（圖）22日上午在總統府接見「美國前駐聯合國常代海利（Nikki Haley）大使訪問團」，對訪團來台訪問表達誠摯歡迎。中央社記者徐肇昌攝 113年8月22日
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（中央社記者溫貴香台北22日電）總統賴清德今天接見美國前駐聯合國大使海利訪問團時表示，台灣一定會強化國防力量與經濟韌性，跟民主陣營站在一起發揮嚇阻力量，以備戰來達到避戰，用實力求得台海和平穩定。

賴總統上午在總統府接見美國前駐聯合國大使海利（Nikki Haley）訪問團致詞表示，首先熱烈歡迎海利率團第一次訪問台灣並且參加凱達格蘭論壇發表專題演說，台灣充分感受到海利的溫暖友誼，也接收到海利對台灣堅定的支持。

賴總統表示，能夠在總統府跟海利訪問團見面，內心非常高興，因為長久以來，他希望能夠親自向海利表達最大的感謝。

賴總統說，首先要感謝海利在擔任駐聯合國大使的時候，為台灣仗義執言，也為台灣人民沒有辦法進入聯合國大廈感到委屈，並且強烈主張聯合國是屬於世界的，任何一個國家的人民都有權利進入聯合國大廈從事各項工作。

賴總統感謝海利肯定台灣在COVID-19疫情期間的表現，同時也強烈主張台灣的健康人權不應該被摒除在世界衛生組織之外，甚至公開主張台灣應該要加入國際社會，讓台灣在國際社會有更多的空間可以表現，也鼓勵聯合國以及國際組織應該要接納台灣。

賴總統指出，海利在台灣面臨極權威脅的時候公開呼籲美國以及國際社會應該要支持台灣；海利也主張美國應該要跟台灣簽訂自由貿易協定避免台灣被中國打壓，避免台灣被中國孤立，讓台灣有更大的力量，對抗中國的威脅。

賴總統表示，台灣深刻了解地緣政治變化與極權主義的興起，全球民主受到強烈威脅，台灣也知道自己的責任，台灣在印太第一島鏈，一定會強化國防力量也會強化經濟韌性，同時也跟民主陣營站在一起發揮嚇阻力量，以備戰來達到避戰，用實力來求得台海的和平穩定。

賴總統指出，感謝海利公開呼籲國際民主陣營應該要團結在一起避免極權主義擴張，維持世界和平穩定；對海利的高見，台灣人民充分感受到她正義的力量。

賴總統說，海利平常一定非常忙碌，撥出寶貴時間到台灣，除了參加論壇，發表演說之外，他也希望海利及夫婿能夠把這一次的公務之旅當作個人旅遊紀念，也許是結婚紀念活動，台灣人民衷心歡迎兩人來到台灣。（編輯：蘇志宗）1130822

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