美前駐聯大使海利：台灣應是聯合國成員 值得上談判桌

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（中央社記者楊堯茹台北21日電）中國持續壓縮台灣國際空間，美國前駐聯合國大使、曾角逐美國共和黨總統提名的海利表示，「台灣應是聯合國成員」，並以新冠肺炎舉例，中國至今仍在卸責，台灣卻早就負起防疫責任，台灣已證明比多數國家更值得坐上國際談判桌。

新政府上任後首場區域安全論壇「凱達格蘭論壇」今天登場，今年以「印太安全對話」為主題，邀請日本前首相、眾議員野田佳彥（Yoshihiko Noda）、斯洛伐克前總理赫格（Eduard Heger）以及美國前駐聯合國大使海利（Nikki Haley）發表專題演講，來自11國的15名政要以及各國駐台使節與會。

海利演講時向聯合國喊話「停止忽視台灣」，並強調，「台灣不僅應加入世界衛生組織（WHO），更應該是聯合國成員（full member）」；中國至今未對新冠肺炎疫情擴散負起責任，但台灣卻在疫情起始就負起防疫責任，這證明台灣值得在國際發聲。

海利也指出，中國對台政策傷害全世界，新冠肺炎疫情爆發初期，台灣比其他國家更早意識到病毒的危險，早在2019年底就警示WHO，新冠肺炎病毒正從中國向外傳播，但世界衛生組織選擇漠視，「可以說是中國的附庸」，讓數百萬人因此死亡、全球經濟受挫。

海利表示，台灣應與世界各國享有同樣權利，坐上談判桌，況且台灣已證明比多數國家更值得有此權利。

海利進一步說明，台灣受害於不正義對待超過50年，聯合國大會於1971年通過第2758號決議，讓中共取得中國代表權，中國自此宣稱台灣為中國的一部分，但該決議完全沒有提到台灣，美國和盟友應在一開始就揪出這個錯誤，但北京卻持續頤指氣使，持續壓迫台灣。

海利提及，她很訝異持台灣護照並不能進入聯合國總部，因中國說服世界，台灣近2400萬人並不存在，美方極力改變該狀況，中國被惹怒了就一狀告向秘書長，秘書長還龜縮了。

「只要任何人在聯合國提到台灣，中共就會發瘋（crazy）」，海利直言，中國要求所有人稱台灣為中國的一省；甚至竄改聯合國歷史文件，以消滅分治台灣的任何根據。

海利強調，儘管近年3個南太國家做出外交轉向的決定，世界多國也正與台灣更親近，不僅立陶宛與台灣互設代表處，愛沙尼亞也表達設處意願，無視中國的打壓，每個國家都應該有這樣的勇氣。（編輯：翟思嘉）1130821