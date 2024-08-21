斯洛伐克前總理談曾犧牲民主依賴俄羅斯 喊「台灣是經濟韌性模範」

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（中央社記者楊堯茹台北21日電）俄羅斯2021年2月入侵烏克蘭，鄰國斯洛伐克首當其衝。斯洛伐克前總理赫格今天表示，斯洛伐克輕忽對俄羅斯經濟依賴而付出慘痛代價，但台灣是經濟韌性的模範，「請繼續勇敢下去」，維持共享價值。

新政府上任後首場區域安全論壇「凱達格蘭論壇」今天登場，今年以「印太安全對話」為主題，邀請日本前首相、眾議員野田佳彥（Yoshihiko Noda）、斯洛伐克前總理赫格（Eduard Heger）以及美國前駐聯合國大使海利（Nikki Haley）發表專題演講，來自11國的15名政要以及各國駐台使節與會。

午宴專題演講由外交部政務次長吳志中主持，這也是吳志中首次以外交部政次身分在台灣出席公開行程，並稱赫格為「台灣的朋友」。

赫格表示，在他擔任首相期間，與台灣簽署近30項合作備忘錄，樂見台灣正擴大在中東歐的合作，尤其是半導體以及汽車產業；這展現台灣正與他國建立共同利益以及經濟韌性；他也提及，台灣透過斯洛伐克政府援助烏克蘭，讓斯洛伐克有足夠資金，給烏克蘭難民另一個家。

赫格於演講中表示，斯洛伐克曾高度依賴俄羅斯的石油與天然氣，可說是犧牲民主價值換取便宜石油、天然氣；2021年入冬後收到美方情資，俄軍正集結入侵烏克蘭，「一切已為時已晚」，天然氣、石油以及電在俄羅斯控制下翻倍漲價，而價差成了俄羅斯軍武財源。

「斯洛伐克付出代價是金錢與通膨，烏克蘭則是人命」，他強調，俄羅斯想要複製1968年對捷克斯洛伐克的閃電戰，但烏克蘭人說，「不，我們要捍衛自由民主的國家」，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）首次與歐洲領袖視訊時也是這麼說。

他指出，烏克蘭撐過了俄羅斯一晚的空襲，這鼓舞了歐盟並開啟對烏克蘭的援助；原先預測烏克蘭撐不了30天，如今已超過了900天，俄羅斯沒想到烏克蘭人民、政府以及歐洲國家的反制與團結；烏克蘭加入北約組織的提案也是一個例證，情勢艱困之時常是轉機發生的時刻。

赫格示警，各國須謹記威脅與挑戰再臨，要把握時間做好準備，俄烏戰爭開打時，歐洲並沒有做好準備，期望各國能吸取俄烏戰爭珍貴的經驗；儘管各國正面臨階段性的疲倦與風險，「歐洲不能慢下腳步」，持續援助烏克蘭。

他認為，常言道「想要和平，必須先有威懾」，在歐洲發生的事情也會發生在其他區域，期望各國能從歐洲低估現況、對俄羅斯長期依賴的代價得到教訓，同時建立更強健的連結。

赫格最後也說，台灣在建立經濟韌性上可說是模範，歐洲各國可與台灣學習；他鼓勵台灣，「請繼續勇敢下去並維持共享價值」，期望台灣以及其他區域都能維持和平，有天歐洲也將迎來和平。（編輯：翟思嘉）1130821