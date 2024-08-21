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總統：中國企圖改變國際秩序 威權擴張對象不限台灣

2024/8/21 10:14（8/21 11:16 更新）
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（中央社記者溫貴香台北21日電）總統賴清德今天表示，中國擴張威權主義的對象不限於台灣，中國經貿施壓的受害者也不只有台灣，中國企圖改變國際上以規則為基礎的國際秩序。區域及全球民主國家，需要更加團結，才能抵抗威權主義的擴張。

總統賴清德上午出席「凱達格蘭論壇-2024印太安全對話開幕式」致詞表示，過去幾年來，威權主義的擴張越來越具有侵略性，已經是全球性的挑戰。俄羅斯對烏克蘭發動戰爭，北韓威脅東北亞區域的和平穩定，中東地區也出現戰火。

他說，中國在東海、南海擴軍，不僅在台海進行軍事演習，也和俄羅斯在南海、西太平洋、日本海，進行海空聯合軍演，對周邊國家進行軍事恫嚇，破壞區域的和平穩定。

總統提到，中國更將貿易武器化，對台灣、日本、南韓、澳洲、立陶宛、加拿大等國家，進行施壓、恐嚇的政治操作。這種單方面的經濟脅迫行為，相信與會的澳洲和立陶宛朋友們，應該更能感同身受。

賴總統表示，中國發動混合戰，透過網路攻擊、認知作戰、假訊息、政治干預等手段，對各國進行滲透，並且試圖影響台灣和其他國家的選舉。中國也企圖利用網路與科技，擴張數位威權主義，影響全球民主發展。

賴總統強調，台灣位在第一島鏈，直接面對來自中國的威脅，台灣將無畏無懼，肩負起責任，積極推動「和平四大支柱行動方案」，維持台海的和平穩定。

第一，強化國防力量。總統說，持續推動國防改革，提高國防預算，透過國防自主與軍購併行的方式充足武器裝備，並且建立引進新興技術的機制，以及建構全民防衛韌性，增強國防實力，展現自我防衛的決心。

第二，建構經濟安全。總統表示，中國在國際社會打壓台灣的生存空間，阻撓台灣和其他國家簽署貿易協定、加入區域經濟，但台灣依然堅定地走向世界。

總統說，這些年來，台灣的經濟發展，持續布局全球、分散風險，大幅降低對中國的依賴。台灣對外投資，中國的占比，2010年是83.8%，去年降至11.4%，創下歷史新低；台灣對外出口，中國的占比，2010年上半年是43.1%，今年上半年降至31.2%，更是近22年以來同期新低。

他表示，希望透過新的貿易協定促成貿易多元化，有更強的經濟韌性，面對經濟脅迫。台美21世紀貿易倡議

台美21世紀貿易倡議是什麼？

台美21世紀貿易倡議（U.S.-Taiwan Initiative on 21st-Century Trade）台灣與美國雙方推動貿易協定的路徑圖，內容以高標準為目標，將有利台灣爭取參加CPTPP。

倡議針對12項議題，包括貿易便捷化、中小企業貿易便捷化、服務業國內規章、反貪腐、良好法制作業、非市場經濟、國營企業、標準、環保、勞工、農業與數位貿易。

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首批協定已經完成簽署，也進入第二階段談判；台灣和加拿大也完成簽署投資協議，這是布局北美市場重要的一環。

總統說，台灣和英國已經簽署雙邊提升貿易夥伴關係協議，這是台灣第一次跟歐洲國家建立進一步經貿關係的框架基礎。

談到新南向政策，總統表示，今年上半年，台灣對新南向18國的出口達502億元，創下歷年同期新高。未來台灣也會繼續爭取加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP

CPTPP 小百科

  • 跨太平洋夥伴全面進步協定（Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership，CPTPP）原為跨太平洋夥伴關係協定（The Trans-Pacific Partnership，TPP），是一個綜合性的自由貿易協定。
  • 內容：奠基於TPP，包含貨物貿易、智慧財產權、政府採購與競爭政策等。透過開放市場、打擊貿易保護主義，促進區域經濟整合，欲消除成員國之間超過98%的關稅，鞏固及加強各成員國的優勢產業地位。
  • 成員國：日本、加拿大、澳洲、紐西蘭、新加坡、馬來西亞、越南、汶萊、墨西哥、智利及秘魯。英國已獲准加入。
  • 緣起：2017年美國總統川普為優先保障國內就業機會宣布退出TPP，日本、加拿大等11國持續推動並於2018年3月完成簽署，改名為CPTPP。 CPTPP已於2018年12月底生效。

資料來源：經濟部國際貿易局

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），希望跟區域國家創造更豐碩的經貿成果，共同提升經濟韌性。

第三，和民主國家強化夥伴關係。總統說，台灣將在各領域推動價值外交，加深跟民主夥伴的合作。這次論壇將討論台灣半導體在穩定全球供應鏈所扮演的角色。持續跟民主夥伴，一起打造「民主晶片」永續供應鏈，促進全球繁榮發展，也會在國防安全跟各國加強交流合作，跟民主國家肩並肩，發揮嚇阻力量，避免戰爭發生，靠實力達到和平的目標。

第四，穩定而有原則的兩岸關係領導能力。總統強調，身為國際社會負責任的一員，台灣會不卑不亢，維持台海現狀。只要在對等尊嚴的前提下，願意和中國進行交流合作，達到台海的和平穩定。

他表示，台灣有決心成為促進世界民主、和平、繁榮發展的關鍵力量。衷心希望民主夥伴團結一致，共同撐起民主保護傘，群策群力，一起面對威權主義的挑戰，守護共享的價值。（編輯：謝佳珍）1130821

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第8屆「凱達格蘭論壇：2024印太安全對話」21日在台北登場，總統賴清德（圖）上午出席開幕式致詞。中央社記者謝佳璋攝 113年8月21日
第8屆「凱達格蘭論壇：2024印太安全對話」21日在台北登場，總統賴清德（圖）上午出席開幕式致詞。中央社記者謝佳璋攝 113年8月21日
總統賴清德（中）21日上午在台北出席第8屆「凱達格蘭論壇：2024印太安全對話」，和前美國駐聯合國大使海利（Nikki Haley）握手致意。中央社記者謝佳璋攝 113年8月21日
總統賴清德（中）21日上午在台北出席第8屆「凱達格蘭論壇：2024印太安全對話」，和前美國駐聯合國大使海利（Nikki Haley）握手致意。中央社記者謝佳璋攝 113年8月21日
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