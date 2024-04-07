賴清德：守護言論自由 不讓假訊息破壞台灣

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（中央社記者葉素萍台北7日電）4月7日是言論自由日，副總統賴清德今天透過臉書表示，即便走過威權，現今的台灣仍受到區域霸權的威脅，以及各種假訊息及仇恨言論的影響，守護言論自由的同時，也要慎防資訊作戰，才能真正建立台灣社會的韌性。

賴副總統在臉書發文說，每年4月7日，大家都會紀念鄭南榕、紀念言論自由日，藉此深化台灣的民主，彰顯言論自由的價值。

賴副總統指出，35年過去，即便走過威權，現今的台灣仍受到區域霸權的威脅，以及各種假訊息及仇恨言論的影響，不僅侵害民主體制，當面對緊急災害時，錯假資訊的傳播，更可能造成不必要的恐慌。

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賴副總統認為，「守護言論自由的同時，也要慎防資訊作戰」，透過理性討論、擴大社會溝通，建立獨立思考習慣，讓全民具有分辨錯假訊息的能力，才能真正建立台灣社會的韌性，共同團結抵抗虛假訊息、認知作戰。

賴副總統表示，未來會持續守護台灣的言論自由，政府也會極力確保各項資訊的正確性，讓台灣的民主之路能夠越走越穩，成為一個更堅韌的國家。（編輯：蘇志宗）1130407