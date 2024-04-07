卓榮泰任新閣揆呼聲高 黨內指擅溝通、與賴清德有默契是安全牌

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（中央社記者葉素萍台北7日電）總統當選人賴清德5月20日將上任，外界關注內閣人事布局，包括民進黨前主席卓榮泰、總統府秘書長林佳龍、政院副院長鄭文燦等人，都被點名可能組閣或擔任副閣揆。黨內認為，卓榮泰與賴清德有互信默契、身段柔軟、擅長溝通，若出任賴政府首任行政院長，會是一張安全牌。

距離520倒數1個多月，外界高度關注賴清德府院黨人事布局，卓榮泰、屏東前縣長潘孟安、國政顧問團召集人鄭麗君、總統府秘書長林佳龍、民進黨前秘書長羅文嘉、行政院副院長鄭文燦、總統府資政沈榮津等人，都被點名是政院正副院長可能人選。

民進黨內立委分析，國會三黨不過半的政治生態，新閣揆在立法院勢必面對在野黨猛烈砲火，賴政府520一就職，完全沒有蜜月期，馬上要進入作戰狀態，首任閣揆必須立即上手，推動政策、做出成績。

黨內人士指出，身為黨主席的賴清德在中常會上，頻頻叮囑黨內要「勇於為政策辯護」，這顯示賴清德新政府的施政，必須與2026年地方縣市長選舉做連動思考，未來內閣首長不僅要積極推出讓人民有感的政策，更要強化對外溝通量能，讓基層民眾能感受到政府的好政策。

面對國會三黨不過半、2026年地方選舉等新政治挑戰，黨內立委分析目前外傳的閣揆可能人選，認為卓榮泰的呼聲高，理由是身段柔軟、擅長溝通，加上曾是賴清德擔任閣揆時的行政院秘書長，熟知行政院運作，且賴卓兩人有充分互信基礎，卓榮泰能貫徹賴清德意志、使命必達，若出任賴政府首任行政院長，會是一張安全牌。

至於行政副院長人選，目前傳出卓榮泰搭配林佳龍的「卓龍配」，卓榮泰搭配鄭麗君的「卓鄭配」，以及卓榮泰搭配羅文嘉的「卓羅配」。

黨內人士表示，若從互補性看，鄭麗君卸任文化部長後，透過青平台基金會積極推動智庫事務，2024總統大選時擔任賴清德的國政顧問團召集人，鄭麗君的「政策控」特質若擔任副院長，可與卓榮泰搭檔，會比較加分。

此外，先前傳出賴清德在清明連假後將公布首波人事，但黨內立委認為，中央並沒有政黨輪替，加上賴清德嚴守執政分際，充分尊重現在執政的行政院長陳建仁，對於新內閣人事，賴清德有充裕時間可布局，並沒有公布的急迫性，且上週才發生花蓮地震，政府現在是救災優先。（編輯：張若瑤）1130407