傳卓榮泰接閣揆 朱立倫：拭目以待

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（中央社記者楊思瑞台南9日電）國民黨主席朱立倫今天出席國民黨台南市黨部主委交接儀式，接受媒體聯訪被問到前民進黨主席卓榮泰為行政院長熱門人選一事時表示，卓榮泰過去是很好的幕僚長，拭目以待。

國民黨台南市黨部上午在北區振興里活動中心舉辦主任委員交接典禮，原任主委林進旺卸任，由立法委員謝龍介接任，朱立倫出席監交。

朱立倫進入會場前接受媒體聯訪表示，國民黨進行改革工作，內造化、年輕化是很重要一環，各地黨部持續執行，而包括謝龍介接任台南市黨部主委在內，有好幾個地方黨部都由立法委員出任主委，幫助國民黨整合黨務，重新出發。

媒體詢問對外傳卓榮泰可能出任行政院長一事看法，朱立倫表示，卓榮泰因人格特質，以及溝通協調與執行面能力，過去是受大家肯定的「最佳幕僚長」，對總統當選人賴清德來說，可能也是最聽話，最能貫徹賴清德意志的幕僚長。

朱立倫說，對於卓榮泰是否能擔任一個行政院長，大家拭目以待，但期待未來行政院長能好好發揮行政院長功能，如果只是當賴清德的幕僚長或執行長，那將來所有政治責任及立法院監督對象，或在野陣營共同目標，就會變成總統或執政黨主席。

媒體另外詢問謝龍介，此次再度接任台南市黨部主委，是否是為2026年市長選舉做準備，謝龍介說，國民黨一向與人民站在一起，為了讓人民過幸福日子，時時刻刻都要做準備，先前就曾擔任過台南黨部主委職務，一直感受到台南民眾想要改變，因此不斷付出與努力，而每一名國民黨員都應該當民意先鋒。

他說，國民黨分派台南市黨部主委責任給他，將在基層做更多經營，至於未來由誰參選，因國民黨人才多，很多人都願意扛起責任，不管是總統、立委、縣市長、議員等各級公職，相信大家都勇於接受挑戰。（編輯：黃世雅）1130409