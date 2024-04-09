傳卓榮泰掌政院 藍委評傳聲筒：會善盡監督職責

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（中央社記者王承中台北9日電）外傳總統當選人賴清德已敲定由前民進黨主席卓榮泰出任行政院長。國民黨團副書記長羅智強今天表示，如果賴清德要用卓榮泰擔任閣揆，目的就只是要一個傳聲筒能精確傳達意志，不在乎專業與社會觀瞻，國民黨絕對會善盡監督職責。

媒體報導，賴清德已敲定由前民進黨主席卓榮泰出任行政院長、前文化部長鄭麗君出任副院長、國發會主委龔明鑫出任行政院秘書長，行政院發言人則由賴競總發言人陳世凱擔綱。現任外交部長吳釗燮將回任國安會秘書長，國安會秘書長顧立雄出任國防部長，國安局長蔡明彥留任。

羅智強上午在立法院受訪表示，這些年民進黨政府的用人，一直有「綠色大風吹」的習慣，專業、社會高度不重要，重要的是跟民進黨層峰的關係。如果媒體報導的內閣人事屬實，就表示賴清德也打算延續這樣的用人風格，但新的國會，國民黨絕對會善盡監督職責。

羅智強指出，前總統陳水扁、馬英九上任所用的首任行政院長，都符合社會期待，如果賴清德要用卓榮泰擔任行政院長，目的就是要一個傀儡、傳聲筒，能精確傳達賴清德意志，傳達賴清德執政要走強悍的路線，不在乎專業與社會觀瞻。

國民黨立委陳玉珍在國民黨團記者會，面對媒體詢問指出，她對未來的兩岸關係感到悲觀，因為吳釗燮的主張一向是較屬於戰狼式的，預期未來兩岸關係好轉的可能性不會太大。

陳玉珍表示，由此人事安排也可以看出賴清德不重視責任政治，因為任內斷交數個邦交國的外交部長，竟然還可以在國安團隊擔任更重要職務。（編輯：謝佳珍）1130409