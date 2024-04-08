夏立言抵華府 將拜會美國會、行政部門人士

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（中央社記者王承中台北8日電）國民黨副主席夏立言4日率團訪美，於美東時間7日飛抵華府，展開為期6天的拜會行程，將與美國智庫、國會，以及行政部門人士會面。

國民黨今天發布新聞稿指出，夏立言率團訪美進入第4天，並在美東時間7日清晨飛抵華府，與國際部主任黃介正和駐美代表處人員會合，展開為期6天的馬拉松式拜會行程，與美國智庫、國會，以及行政部門人士會面。

國際部助理主任須予謙表示，夏立言飛抵華府，國民黨駐美代表秦日新率他與國際部助理主任沈正浩接機，隨即聽取駐美代表處業務簡報。

須予謙指出，夏立言於華府的第一個行程，即代表黨主席朱立倫視導國民黨駐美代表處，夏立言轉達朱立倫對代表處去年協助安排新北市長侯友宜訪美的鼓勵，選後持續積極與美方各界對話，堅定貫徹國民黨「親美、友日、和陸」的外交路線。

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須予謙表示，夏立言晚間率訪團出席華府僑宴，轉達朱立倫對華府僑領長年支持中華民國和國民黨最誠摯的感謝，華府僑領不只在去年侯友宜訪美扮演關鍵角色，包括2024年總統與立委大選在內的每一場選舉，華府僑界一直是國民黨穩定的支持力量。

須予謙指出，多名華府僑領於餐敘期間，表達對朱立倫近期黨內改革路線，與讓國民黨重回國會最大黨、成功推選立法院正副院長的讚賞，未來也將繼續堅定支持國民黨，與國民黨共同努力，讓更多海外華僑與年輕人支持國民黨改革。（編輯：謝佳珍）1130408