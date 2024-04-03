花蓮地震 朱立倫：藍營縣市首長坐鎮指揮協助救護

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（中央社記者劉冠廷台北3日電）東部地區今天發生規模7.2地震，國民黨主席朱立倫表示，他第一時間和花蓮縣長徐榛蔚、國民黨立法院黨團總召傅崐萁聯絡表達關心，藍營各地縣市首長也都在第一時間成立一級應變中心，坐鎮指揮、協助各地災情救護。

根據中央氣象署最新資訊，今天上午7時58分花蓮外海發生芮氏規模7.2地震，地震深度15.5公里，震央位於花蓮縣政府南南東方25.0公里（位於台灣東部海域），最大震度花蓮縣6強。

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朱立倫上午透過臉書表示，台灣東部海域發生規模7.2全台有感地震，早上的劇烈搖晃，讓各縣市陸續傳出災情，尤其花蓮首當其衝，他第一時間就和徐榛蔚與傅崐萁聯絡表達關心，藍營各地縣市首長也都在第一時間成立一級應變中心，坐鎮指揮、協助各地災情救護。

朱立倫說，接續的餘震不斷，請大家持續保持警戒、注意安全、與家人朋友保持密切聯繫，也祝願發生災情的地區與狀況能快速排除、一切平安，天佑台灣。（編輯：謝佳珍、張均懋）1130403