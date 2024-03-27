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朱立倫中常會請假引解讀 黨務人士：陪家人出國

2024/3/27 12:45
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（中央社記者劉冠廷台北27日電）國民黨今天下午將召開中常會，但傳出黨主席朱立倫請假，包括4月1日慈湖致祭都將改由副主席夏立言率隊。黨務人士證實，朱立倫請假陪家人出國，但未透露去哪個國家，下午的中常會，則改由夏立言主持。

在朱立倫主導下，國民黨日前通過組織改造案，包括整併黃復興黨部，另成立任務編組「退伍軍人服務工作委員會」、「數位青年部」，引發黨內討論。

國民黨中常委孫健萍日前提案要求暫緩組改案，不過未獲得黨中央接受，孫健萍還以今天中常會為最後期限，若朱立倫未正面回應，他將展開中央委員連署行動，要求黨中央召開臨時中央委員全體會議，補正程序正義。

國民黨昨天晚間發給媒體的今日行程通知，由平常的「朱立倫主席公開行程」，變成「國民黨公開行程」，一度引起媒體討論，今天上午便傳出朱立倫請假出國的消息，同時，國民黨中央黨部每年都會由黨主席，率隊赴桃園慈湖致祭活動，也傳出將改由夏立言帶隊。

黨務人士證實，朱立倫確實請假陪家人出國，今天下午的中常會，改由夏立言主持。（編輯：翟思嘉、蘇志宗）1130327

#中常會
#朱立倫
#夏立言
#國民黨中央黨部
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