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欠中山獎學金挨告判賠 國民黨：尊重司法判決

2024/3/27 16:17
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（中央社記者劉冠廷台北27日電）國民黨設有中山獎學金提供學子赴海外留學，但有學生至今仍未領到國民黨承諾給付的差額，因而告上法院，高等法院二審宣判國民黨敗訴，須給付獎學金。國民黨文傳會主委李彥秀今天表示，尊重司法判決，行管會會進一步溝通、討論。

媒體報導，創設超過60年的國民黨中山獎學金，一度因黨產帳戶遭凍結停發，直到黨主席朱立倫上任後才復辦。不過，停發期間，不少學生書念到一半就沒領到錢，國民黨曾承諾會依約給付未完成學業的學生，但1名學生自力救濟拿到博士學位後，至今仍未領到國民黨承諾給付的差額，憤而告上法院，高等法院二審日前宣判國民黨敗訴，須給付學生新台幣130萬元確定。

李彥秀今天在國民黨中常會後受訪指出，尊重司法判決，行管會會進一步溝通、討論，國民黨遵行相關規範，全代會都會跟黨代表說明財報，依照黨章規範處理。

媒體詢問，朱立倫請假出國前往哪個國家，國民黨發言人楊智伃回應，朱立倫私人行程，不便說明，至於何時返台，朱立倫有自己時間安排規劃，不便透露。

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此外，國民黨中常委孫健萍日前提案要求暫緩組改案，但未獲黨中央接受，他今天在中常會後提到，國民黨是民主政黨，應依據黨章、政黨法的正當法律程序推動組改，而非黨主席乾綱獨斷，因此他未來會在中央委員會議上，展開連署，要求一併審議。

面對有中常委反對組改，李彥秀強調，黨的改革勢在必行，輕量化、內造化，讓每個立委有更多責任，共同扛起黨往前努力的方向，不可能再走回頭路，但是都有聽到黨代表、中央委員、中常委的意見，後續會交由組發會討論協調。（編輯：謝佳珍、張若瑤）1130327

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