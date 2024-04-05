夏立言抵美訪問 說明國民黨未來可能方向

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（中央社記者張欣瑜舊金山4日專電）國民黨副主席夏立言抵達美國展開10天訪問。他表示，美國是重要朋友，此行希望把國民黨未來可能方向跟美方說明，到華府將參訪許多智庫，若美國政府官員有興趣，也很樂意與他們碰面。

夏立言今天於舊金山灣區與國民黨駐美總支部同仁餐敘，開席前接受媒體訪問。談到選後訪問美國時機與目的，他說展現對美國的重視，「自然來了」。

他預計在舊金山停留3天2夜，於6日飛往華盛頓訪問。

被問及此行國民黨主席朱立倫是否交代傳達訊息給美方，夏立言表示，「沒有特別交代」。他說，從馬英九擔任總統以來，國民黨的對外政策就是「親美、友日、和陸」，主張在國防方面，要有對話的管道，所以對於大陸，會繼續維持友善對話的管道，希望兩岸能夠和平、安定、繁榮地發展下去。

他表示，美國是國民黨一個很重要的朋友，不管是提供台灣安全承諾或是防衛性武器；美國也是台灣市場、留學、科技轉移重要的一個地方，所以這一次來訪問是很自然的表現出國民黨對於美國的重視，「平衡雙邊」。

夏立言說，此次大選結果讓美國更重視反對黨的力量，將來兩黨之間如何合作競爭、相互有效制衡，都是美國民主政治運作下所樂於看到的。

回應前總統馬英九赴中國大陸訪問，是否有機會與中國國家主席習近平會面，夏立言說，「我覺得不會有」，他們在2015年見過面了，政治人物見過一面，就是老朋友了，他們如果再見個面是好事情，行程目前看起來相當順利。

他向僑胞談到國民黨年輕化，提到馬英九特別帶了年輕人一起訪問中國大陸，目前國民黨是在立法院平均年齡最年輕的政黨，外界都不曉得這個。這是年輕化的第一步。另外，國民黨組織現在都請一些年輕同仁發揮。

他說，此行將拜會美國老朋友、智庫、專家與學者、感謝僑界於大選期間的幫忙。

對於出席「美日台三邊二軌兵推」，他低調表示，那只是參加的活動之一，是一場閉門活動，目前沒有太多的資訊。（編輯：馮昭）1130405