吳政忠：520後回民間 會交代年底前提AI基本法草案

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（中央社記者張璦台北14日電）520內閣改組倒數，國科會主委吳政忠今天表示，大學讀4年、碩博士再讀4年，「我應已畢業，要回到民間社會」，但科技政策是延續性的，有交代今年底前提出行政院版的AI基本法草案，現在會持續密切關注國際AI法制進度。

國家科學及技術委員會主任委員吳政忠今天列席立法院教育及文化委員會，進行業務報告並備質詢。

內閣進入看守期，由於吳政忠擔任行政院政務委員、科技部長、國科會主委多年，國民黨立委萬美玲質詢時關切，準總統賴清德是否已徵詢吳政忠留任，吳政忠回應，沒有被徵詢到。

萬美玲追問後續是否會獲徵詢、是否期待，吳政忠表示，不知道也不會期待，他以大學讀4年、碩博士再讀4年比喻，「我應該已經畢業，要回到民間社會」。

國民黨立委洪孟楷質詢時則問吳政忠有無機會接下數位部長職務，吳政忠表示，「機會是沒有」，未來想回到社會「當頭家」（即普通民眾），相信在民間也可以為台灣貢獻、服務。

洪孟楷表示，國科會曾表態要提出人工智慧（AI）基本法，520內閣改組前是否可能提出行政院版的草案；吳政忠表示，不會，但今年年底前會出爐，即便經過內閣改組，但科技政策是延續性的，有交代年底前提出AI基本法草案。

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吳政忠指出，歐盟、英國、美國、日本各有其作法，有些跟台灣一樣是採「先指引、後法律」，台灣會持續密切關注國際間AI法制進度。

國科會已在去年提出「行政院及所屬機關（構）使用生成式AI參考指引」，9點內容中，包括明定製作機密文書應由業務承辦人親自撰寫，禁止使用生成式AI，也不得向生成式AI詢問可能涉及機密業務的問題，或蒐集、處理個資。（編輯：蘇志宗）1130314