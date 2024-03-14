吳政忠：國家火箭發射場年底前選定 落腳屏東或台東

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（中央社記者張璦台北14日電）國科會主委吳政忠今天表示，國家發射場將於今年底選定，可能落腳屏東或台東，由於使用年限長，地理、物理、環境影響都要考量，也要有足夠的擴充性，2月已進行相關審查，選址會遵循「原住民族基本法」規定，持續與當地溝通。

國家科學及技術委員會主任委員吳政忠今天列席立法院教育及文化委員會，進行業務報告並備質詢。

目前台灣僅有短期科研探空火箭發射場域，位於屏東縣牡丹鄉旭海村，供火箭科研團隊申請使用，民進黨立委郭昱晴、林宜瑾等人關切國家發射場域選址進度、低軌通訊衛星進展等議題。

吳政忠表示，國家發射場使用年限可能長達幾十年，不能亂選，且未來擴充性要大，還要考量眾多地理、物理、環境層面的影響，相關審查委員會已在2月進行，「應該是在年底前，希望可把場址確定下來」，將持續與在地居民、縣市政府溝通，涉及原民權利部分，會遵循「原住民族基本法」規定。

吳政忠進一步指出，國家發射場選址在東部，靠近赤道，火箭發射才可較省力，加上考慮到重疊海域等，真正可以有發射場的就是屏東跟台東。

他表示，目前台灣發射衛星還是得委託他國，現在台灣也已開始布局入軌火箭研製、期程約落在2030年，未來將在國家發射場進行發射作業。

通訊衛星方面，吳政忠表示，台灣是海島國家，低軌通訊衛星或中軌、高軌，對台灣來說均相當重要，國家太空中心（TASA）已布局低軌網絡部分，可望帶動台灣強項的電子產業往太空產業方向走，未來也會持續與民主友好國家合作布局。（編輯：林淑媛）1130314