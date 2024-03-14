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美眾院通過禁TikTok法案 吳政忠：政院可能提新建議

2024/3/14 10:28
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（中央社記者張璦台北14日電）美國立法要求中國自TikTok撤資，否則將禁止應用程式商店提供TikTok，針對台灣是否將有類似作法，國科會主委吳政忠今天表示，台、美國情不同，確實要注意TikTok傳遞假訊息，行政院、數位部可能會提出更新建議，與民主國家合作防杜假訊息。

美國眾議院13日表決通過法案，限期中國「字節跳動」公司在立法後6個月自短影音分享平台TikTok撤資，否則將禁止應用程式商店提供TikTok。

台灣方面，由於抖音、TikTok（國際版）與小紅書屬於危害國家資通安全產品，先前就已限制公部門的資通設備及所屬場域使用。

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國科會主任委員吳政忠今天列席立法院教育及文化委員會，進行業務報告並備質詢，會前媒體關切，台灣是否會採取與美國類似的行動，將限令擴大到民間。

吳政忠表示，美國國情與台灣不太一樣，台灣的狀況當然比美國複雜，實際上，確實有藉TikTok傳遞假訊息的狀況，深入各年齡層，「所以我想是要蠻注意的」， 相信行政院、數位部應該會做更新處理、建議，看看全世界民主自由國家如何攜手防杜假訊息的傳播。（編輯：蘇志宗）1130314

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