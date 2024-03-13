吳政忠：結合晶片優勢發展生成式AI 台灣會愈跑愈快

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（中央社記者張璦台北13日電）國科會主委吳政忠今天表示，台灣不僅要結合晶片優勢發展生成式AI，也應介接人文社會、美學力量，應用到百工百業，這也是「晶創台灣」目的，相信結合產官學研力量，台灣未來會愈跑愈快。

國科會今天舉辦2024年GenAI（生成式人工智慧）產業高峰論壇，是「晶創台灣」方案首波活動。

吳政忠致詞時表示，生成式AI問世，模仿人腦、結合機器，展現強大功能，觸及民間所有人，對科技、社會面影響廣大。

吳政忠指出，他近年出訪德國、中東歐3國，在與對方官員互動中，感受到半導體未來將持續在全產業創新扮演很重要角色，現在有許多國家希望台積電到當地設廠，他認為台灣可以趁勢全球布局，避免幾年之後由全球左右台灣的布局。

吳政忠表示，台灣在過去30、40年努力下，如今半導體製造、封測居世界第1，IC設計排名世界第2，未來要加強這部分，政府推出「晶創台灣」計畫，提升先進晶片設計能力，並更新學業機構相關設備，持續加強製造優勢，吸引全世界新創來台。

吳政忠指出，台灣發展生成式AI，除結合晶片優勢，也應介接、納入人文社會與美學力量，以推廣應用到百工百業，而「晶創台灣」計畫目的正在於此，相信結合產官學研力量，「未來會愈跑愈快」，正如輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳所言，未來是要「用跑的」，不是用走的。

「晶創台灣」先驅計畫之一、「推動各產業導入生成式AI先期計畫」的總督導劉佩玲指出，生成式AI導入百工百業的關鍵在於廣（擴散普及）、深（垂直示範應用，協助模型實證）、快（透過競賽輔導加速落地應用）。

劉佩玲表示，競賽將分創意創客組、創新創業組；前者鎖定高中生、大專及社會人士，產出大量的生成式AI應用好點子，培育人才；後者鎖定新創產業、國內外企業，開發具市場競爭力產品，產出營運創新的實證案例。

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根據國科會規劃，「生成式AI百工百業應用選拔」中，創意創客組報名截止日為6月30日，創新創業組徵件截止至5月15日。

此外，數位部數位產業署署長呂正華表示，今年將先以生成式AI應用於機械製造業領航，逐步推動生成式AI應用與普及，藉由培育生成式AI應用與開發人才、產業應用與擴散、開發生成式AI應用平台與工具，以及與國際大廠鏈結合作，強化台灣生成式AI發展。（編輯：林淑媛）1130313