鄭南榕殉道35週年 柯建銘：自由之花不會憑空盛開

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（中央社記者郭建伸台北7日電）4月7日是言論自由日，也是鄭南榕殉道35週年，民進黨團總召柯建銘今天表示，他常說自己是在不義遺址上做轉型正義，因為他的辦公室曾是台灣警備總司令部軍法處看守所，被列為潛在不義遺址；他始終相信，自由之花並不會憑空盛開，更需時時照看，方得永保長青。

4月7日是言論自由日，柯建銘今天透過臉書指出，1989年的4月7日，鄭南榕為捍衛言論自由與台灣民主化理想，將自己獻身於熊熊烈焰中，而鄭南榕的精神與意念，卻感染越來越多台灣人繼承意念，前仆後繼投入未盡事業，直至35年後的今日，無論是去年的人類自由指數，或經濟學人今年公布的民主指數，台灣都是亞洲第一。

柯建銘提到，過去8年民進黨推動一系列的轉型正義工程，蒐集過去威權時代的史料，訪查各地威權時代受難者的遺族，釐清歷史真相，舉行多次「不法刑事有罪判決撤銷儀式」，平反過去因不法審判入罪的「罪名」。

柯建銘透露，目前已公告全台42處「不義遺址」，如行政院前身，是台灣省行政長官公署，228事件當時，公署衛兵掃射抗議群眾造成死傷，由於正式揭牌「不義遺址」的標示，大眾得以認識在地威權歷史，以及政治受難者的故事。

柯建銘談及，他的辦公室所在地，與其後方的台北喜來登大飯店，過往被稱為「青島東路3號」的整個街區，過去是「台灣警備總司令部軍法處看守所」所在地，曾有無數台灣人經歷警備總部的酷刑審問，嚴刑逼供後，送往台北市的馬場町執行槍決，因此他的辦公室，也被列為「潛在不義遺址」的候選名單之一。

柯建銘表示，他常說自己是在不義遺址上做轉型正義的工作，2016年民進黨重返執政後，他與專家學者及助理們，在青島東路3號，慢慢打好轉型正義的法制工程基礎，完善轉型正義在現代的理論論述。

柯建銘強調，今天過後依舊會持續推動轉型正義腳步，更會秉持鄭南榕的精神，捍衛台灣的言論自由，免受假訊息與資訊戰的侵害。他始終相信，自由之花並不會憑空盛開，更需時時照看，方得永保長青。（編輯：林克倫、張若瑤）1130407