接見自民黨青年局長 總統：台日脣亡齒寒 盼合作撐起民主保護傘

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（中央社記者溫貴香台北20日電）總統賴清德今天表示，台日是脣亡齒寒的命運共同體，都位處第一島鏈共同面對威權主義擴張的挑戰；未來台灣會持續提升國防力量，加強經濟韌性，確保國家安全，維護區域的和平穩定，也希與日本等民主夥伴攜手合作撐起民主保護傘，讓民主夥伴國家免於威權擴張的威脅。

總統下午接見由自民黨青年局局長、眾議員鈴木貴子擔任團長所率領的「日本自民黨青年局海外研修團」並熱烈歡迎訪賓到總統府。總統說，今年4月與鈴木貴子所率領的訪團見面，在那一次的訪問，鈴木貴子代表自民黨向前總統蔡英文呈遞花蓮賑災款目錄，訪團這次訪台也到花蓮了解災後狀況並且協助宣傳花蓮觀光，讓人既感動又感謝。

這個月日本遭遇芮氏規模7.1震災，總統說，台灣人民也非常關心，希望災民早日恢復正常生活，台日這樣彼此關懷緊密互助的情誼，正是雙邊發展的重要基礎，相信如日本首相岸田文雄所言，「台日之間的心靈連結，今後也會持續深化」。

他表示，台灣與日本屢屢在患難中見真情，台灣與日本更是脣亡齒寒的命運共同體，都位處第一島鏈共同面對威權主義擴張的挑戰，感謝岸田文雄所率領的日本政府以及日本政界對台灣的支持，岸田文雄不只一次公開在各種國際場合，強調台海的和平穩定是全球和平與繁榮的必要元素，這些話對於台灣的社會民心而言，產生很大的作用，他由衷感謝。

總統賴清德（前右）20日下午在總統府接見日本自民黨青年局海外研修團，訪團由自民黨青年局長鈴木貴子（左）眾議員擔任團長。中央社記者鄭傑文攝 113年8月20日

總統強調，未來台灣會持續提升國防力量，加強經濟韌性，來確保國家安全，維護區域的和平穩定，也希望台灣與日本等民主夥伴攜手合作撐起民主保護傘，讓民主夥伴國家免於威權擴張的威脅。

他並說，在經貿合作上，相信台日能夠發揮產業互補共同推動兩國經濟進步，也期盼日本持續支持台灣加入CPTPP（跨太平洋夥伴全面進步協定），為世界繁榮發展做出貢獻。

總統提到，日本自民黨與台灣的友誼超過半世紀，青年局在其中更是扮演重要角色，他從擔任國會議員開始，跟自民黨有緣分進行各項交流，每一次看到自民黨的青年局就像看到欣欣向榮的日本，內心非常高興。

他再次感謝各位貴賓來訪，促進台日交流合作，未來一起努力持續加深台日連結，建立彼此更緊密的夥伴關係。

鈴木貴子致詞表示，今天剛好也是日本自民黨決定總裁選舉期程的日子，當然誰會成為下一任的日本首相，她也不清楚，不過，相信未來日本新的領導人，一定不會輸於現在岸田內閣，甚至會超越現在的岸田內閣，更加重視台灣與日本的關係。

鈴木感謝前駐日代表謝長廷對於日本地震的關心，也期盼與新任駐日代表李逸洋密切合作。另外，鈴木表示，這次巴黎奧運台灣代表隊得到的獎牌數僅次於上屆東京奧運，日本為台灣選手高興也為台灣選手加油，奧運選手給台灣帶來希望並且鼓舞民心，當選手獲獎時，總統第一時間發出恭賀訊息，發揮領導者的角色，甚至為台灣選手舉辦遊行活動，台灣種種的表現與行動，值得日本多多學習。（編輯：林興盟）1130820