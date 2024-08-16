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日本自民黨青年局70多人19日訪台 將晉見總統副總統

2024/8/16 19:57（8/16 20:16 更新）
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圖為日本自民黨青年局長鈴木貴子（前右）4月訪台。（中央社檔案照片）
圖為日本自民黨青年局長鈴木貴子（前右）4月訪台。（中央社檔案照片）
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（中央社記者吳書緯台北16日電）外交部今天表示，日本自民黨青年局海外研修團將於19日至23日訪問台灣。訪團由自民黨青年局局長鈴木貴子眾議員擔任團長，團員包括8名國會議員、自民黨地方黨部青年組織成員等共計70多人，並將晉見總統賴清德。

外交部表示，誠摯歡迎日本自民黨青年局海外研修團來台交流，訪團在台期間將晉見賴總統、副總統蕭美琴，並拜會立法院長韓國瑜、台灣日本關係協會會長蘇嘉全等人；另將前往花蓮縣了解地震災後重建狀況，並協助宣傳及推動振興花蓮縣觀光。

外交部指出，自民黨青年局為該黨對台交流重要窗口，長年積極推動台日合作交流。4月3日花蓮發生強震後，該局立即發動日本各界捐款，鈴木貴子於4月訪台時，曾將募款所得及捐款目錄轉致時任總統蔡英文。

外交部說明，自民黨青年局幹部多由具發展潛力的國會議員擔任，歷任局長日後多擔任日本政府要職。鈴木貴子是自民黨青年局第二任女性局長，此次率領大型訪團來台充分展現對台灣的重視，並將有助進一步深化台日雙方在各領域的實質合作關係。（編輯：蘇龍麒）1130816

#外交部
#鈴木貴子
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