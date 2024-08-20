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接見日自民黨青年局訪團 副總統盼深化台日友好關係

2024/8/20 21:25（8/20 21:36 更新）
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副總統蕭美琴（前右）20日上午接見「日本自民黨青年局海外研修團」，感謝青年局長期扮演台日議員交流的重要平台，此行還將赴花蓮關心災後情形。（總統府提供）中央社記者溫貴香傳真 113年8月20日
副總統蕭美琴（前右）20日上午接見「日本自民黨青年局海外研修團」，感謝青年局長期扮演台日議員交流的重要平台，此行還將赴花蓮關心災後情形。（總統府提供）中央社記者溫貴香傳真 113年8月20日
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（中央社記者溫貴香台北20日電）副總統蕭美琴今天接見日本自民黨青年局海外研修團表示，感謝青年局長期扮演台日議員交流的重要平台。她並說，當天然災害發生時，台日間總是彼此關心、加油、祝福及幫忙，這就是台日友誼最重要的意義，並盼未來持續深化台日友好關係。

蕭副總統上午接見「日本自民黨青年局海外研修團」致詞表示，從1990年代就開始與日本自民黨青年局交流，今天很高興在總統府歡迎大家，也感謝青年局長期以來扮演台日間議員交流的重要平台。

她說，青年局此行在局長鈴木貴子帶領下，除了進行台日間常態性的青年議員交流，也特別關心花蓮地震。事實上，在4月發生花蓮地震後，青年局也在第一時間捐款，此行還將赴花蓮關心災後情形。

副總統談及，這次的花蓮地震，已經初步恢復，但是觀光產業仍需挹注許多努力。除了感謝青年局的關心，更感謝「日本台灣交流協會」代表片山和之，在第一時間率領在台日僑到花蓮，關心觀光重振工作。

副總統提到，2018年的花蓮大地震，當時的青年局長鈴木馨祐也親自率團到花蓮關心。當天然災害發生時，台日間總是彼此關心、加油、祝福及幫忙，這就是台日友誼最重要的意義。

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副總統表示，總統率領的執政團隊近期也特別針對全社會防衛韌性做出努力，其中一項重要目標，就是當面臨災害時，社會能發揮更大韌性，也希望就防災及因應各式挑戰等議題與日方有進一步交流。此外，台日間有許多共同關心的議題，包括經貿、文化、教育及區域和平穩定等，希望未來可以繼續獲得青年局的關注，共同推動相關工作。

最後，副總統再次歡迎青年局到訪，期盼台日友好關係能夠持續，並在大家努力之下，雙邊關係更深、更廣，也更強。（編輯：林興盟）1130820

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