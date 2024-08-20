副總統：台美合作公衛醫療 有助提升人類福祉

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（中央社記者溫貴香台北20日電）副總統蕭美琴今天表示，感謝美國政府疫情期間優先考慮捐贈台灣疫苗，熱愛自由的人們在困難時期要互相幫助，無論是個人防護裝備、疫苗，還是在研究、公共衛生和醫療議題上，台美合作都有助提升全人類的福祉。

副總統蕭美琴下午接見美國聯邦眾議院新型冠狀病毒大流行特別小組委員會主席溫斯卓普（Brad Wenstrup）訪問團，副總統致詞時表示，很高興再次見到溫斯卓普，並歡迎訪團來到台灣。

她說，訪團今天非常忙碌，安排許多行程討論維護公衛健康等雙方共同關切的議題。台美都經歷了非常艱難的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）時期，對彼此的社會都產生重大影響。

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副總統提到，多年前台灣也經歷過SARS（嚴重急性呼吸道症候群）侵襲，每當經歷危機時，總是嘗試從中學習，提升自我韌性，以防止類此災難再次發生。台灣一直很感激能與像溫斯卓普這樣的朋友和夥伴合作，也感謝大家在台灣急切需求疫苗的那些日子裡，支持美國政府優先考慮捐贈台灣疫苗。

副總統說，熱愛自由的人們在困難時期要互相幫助，無論是個人防護裝備、疫苗，還是在研究、公共衛生和醫療議題上，台美合作都有助提升全人類的福祉。（編輯：林興盟）1130820